Мужчина показал, зачем бросает колпачок от моющего средства в стиральную машину (видео)

Пользователь TikTok по имени Илука поделилась с подписчиками видео, в котором ее парень во время стирки бросил в стиральную машинку колпачок от моющего средства вместе с порошком. Она раскритиковала его поведение, назвав ненормальным, однако в комментариях пользователи выступили в его защиту.

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Об этом пишет "HuffPost".

Под видео многие отметили, что этот метод предотвращает загрязнение колпачка и липкость от остатков моющего средства.

"Я так делаю. Все думают, что я сумасшедшая, но их колпачки для моющего средства отвратительны, а мои всегда чистые", — написала одна из пользовательниц.

Однако нашлись и те, кто поддержал девушку.

"Этот раздел комментариев не может быть реальным. Вы тоже запекаете мерные стаканчики внутри хлеба?" — говорят они.

Однако эксперты в курсе подхода "крышка в барабане" и даже находят в нем определенные преимущества при стирке.

"Это совершенно обычное дело. Этот метод отлично подходит для того, чтобы капли не попадали на бутылку и полку", — отметила эксперт по уборке Бекки Рапинчук.

Ее коллега Патрик Ричардсон также предпочитает бросать крышку, наполненную моющим средством, в стиральную машину.

"Мне это нравится, потому что это сохраняет бутылку чистой, и мне нравится все, что облегчает жизнь. Я имею в виду, вы просто бросаете ее, она выходит чистой, и вы надеваете ее обратно на бутылку", — объяснил он.

Фото: Getty

Ричардсон подчеркнул, что не использует для этого большие колпачки, довольствуясь крышками более мелких флаконов.

"Колпачок, который я использую, маленький. Некоторые из этих больших колпачков могут быть грубыми по краям, и я бы не хотел, чтобы большой грубый пластик был в моей стиральной машине. Это было бы самым большим, о чем я бы беспокоился", — признался эксперт.

Он советует проверять колпачок, насколько он безвреден для ткани. Лучше, когда он гладкий и без острых краев.

Некоторые эксперты также беспокоятся о потенциальном вреде для машины.

"Колпачки для моющего средства предназначены для дозирования моющего средства и не предназначены для цикла стирки. Большинство колпачков для моющего средства не рассчитаны на то, чтобы выдерживать перемешивание в стиральной машине. Он может треснуть, сломаться или застрять в барабане или фильтре, что может привести к потенциальному повреждению как вашей одежды, так и машины", – пояснил Джеймс Джун, соучредитель и главный операционный директор компании по стирке и химчистке по требованию Rinse.

Джун сомневается в эффективности метода моющего средства в колпачке:

"Бросая все это, вы рискуете не полностью растворить моющее средство, что может привести к пятнам или остаткам на вашем белье. Бросая колпачок в барабан, вы также сконцентрируете моющее средство в той области, куда оно было брошено, что приведет к неравномерному нанесению и плохой стирке. Короче говоря, хотя это может показаться умным трюком, он может создать больше проблем, чем решить, особенно в долгосрочной перспективе".

Вторая сторона вопроса — моющее средство, оставленное без крышки на момент стирки.

"Если оставить упаковку моющего средства открытой, это может привести к проливам или загрязнению", — сказала Ким Ромин, специалист по уходу за тканями и эксперт бренда детских моющих средств Dreft.

Когда дома есть маленькие дети или домашние животные, оставлять открытыми подобные вещества опасно. Их могут опрокинуть, а малыши и вовсе захотят попробовать их на вкус.

"Это здорово, если у вас есть безопасное место для хранения открытой бутылки — определенно не держите ее на стиральной машине или сушилке, чтобы она не сдвинулась и не упала. В качестве альтернативы, держите дополнительную крышку и надевайте ее на бутылку, когда она находится в стирке", — рекомендуют эксперты.

Чтобы не использовать колпачок, можно купить специальную силиконовую мерную ложку и бросать ее в машинку вместе с моющим средством.

Ранее Фокус писал, что:

Бывший президент Франции Николя Саркози в детстве рекламировал стиральный порошок.

Стиральный порошок можно заменить более безопасными средствами.

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