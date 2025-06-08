Чоловік показав, навіщо кидає ковпачок від миючого засобу в пральну машину (відео)

Користувачка TikTok на ім'я Ілука поділилася з підписниками відео, в якому її хлопець під час прання кинув у пральну машинку ковпачок від мийного засобу разом із порошком. Вона розкритикувала його поведінку, назвавши ненормальною, проте в коментарях користувачі виступили на його захист.

Related video

Про це пише "HuffPost".

Під відео багато хто відзначив, що цей метод запобігає забрудненню ковпачка і липкості від залишків мийного засобу.

"Я так роблю. Усі думають, що я божевільна, але їхні ковпачки для мийного засобу огидні, а мої завжди чисті", — написала одна з користувачок.

Однак знайшлися й ті, хто підтримав дівчину.

"Цей розділ коментарів не може бути реальним. Ви теж запікаєте мірні стаканчики всередині хліба?" — кажуть вони.

Однак експерти в курсі підходу "кришка в барабані" і навіть знаходять у ньому певні переваги під час прання.

"Це абсолютно звичайна справа. Цей метод чудово підходить для того, щоб краплі не потрапляли на пляшку і полицю", — зазначила експертка з прибирання Беккі Рапінчук.

Її колега Патрік Річардсон також вважає за краще кидати кришку, наповнену мийним засобом, у пральну машину.

"Мені це подобається, тому що це зберігає пляшку чистою, і мені подобається все, що полегшує життя. Я маю на увазі, ви просто кидаєте її, вона виходить чистою, і ви одягаєте її назад на пляшку", — пояснив він.

Фото: Getty

Річардсон підкреслив, що не використовує для цього великі ковпачки, задовольняючись кришками дрібніших флаконів.

"Ковпачок, який я використовую, маленький. Деякі з цих великих ковпачків можуть бути грубими по краях, і я б не хотів, щоб великий грубий пластик був у моїй пральній машині. Це було б найбільшим, про що я б турбувався", — зізнався експерт.

Він радить перевіряти ковпачок, наскільки він нешкідливий для тканини. Краще, коли він гладкий і без гострих країв.

Деякі експерти також турбуються про потенційну шкоду для машини.

"Ковпачки для мийного засобу призначені для дозування мийного засобу і не призначені для циклу прання. Більшість ковпачків для мийного засобу не розраховані на те, щоб витримувати перемішування в пральній машині. Він може тріснути, зламатися або застрягти в барабані чи фільтрі, що може призвести до потенційного пошкодження як вашого одягу, так і машини", — пояснив Джеймс Джун, співзасновник і головний операційний директор компанії з прання та хімчистки на вимогу Rinse.

Джун сумнівається в ефективності методу мийного засобу в ковпачку:

"Кидаючи все це, ви ризикуєте не повністю розчинити мийний засіб, що може призвести до плям або залишків на вашій білизні. Кидаючи ковпачок у барабан, ви також сконцентруєте мийний засіб у тій ділянці, куди він був кинутий, що призведе до нерівномірного нанесення і поганого прання. Коротше кажучи, хоча це може здатися розумним трюком, він може створити більше проблем, ніж вирішити, особливо в довгостроковій перспективі".

Другий бік питання — мийний засіб, залишений без кришки на момент прання.

"Якщо залишити упаковку мийного засобу відкритою, це може призвести до проливів або забруднення", — сказала Кім Ромін, фахівчиня з догляду за тканинами та експертка бренду дитячих мийних засобів Dreft.

Коли вдома є маленькі діти або домашні тварини, залишати відкритими подібні речовини небезпечно. Їх можуть перекинути, а малюки і зовсім захочуть спробувати їх на смак.

"Це чудово, якщо у вас є безпечне місце для зберігання відкритої пляшки — безумовно, не тримайте її на пральній машині або сушарці, щоб вона не зрушила і не впала. Як альтернатива, тримайте додаткову кришку і надягайте її на пляшку, коли вона перебуває в пранні", — рекомендують експерти.

Щоб не використовувати ковпачок, можна купити спеціальну силіконову мірну ложку і кидати її в машинку разом із мийним засобом.

Раніше Фокус писав, що:

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі в дитинстві рекламував пральний порошок.

Пральний порошок можна замінити більш безпечними засобами.

Ми також розповідали, як дружбу двох жінок зруйнувала звичайна пральна машина.