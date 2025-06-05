Женщина попросила короля Испании подписать справку для дочери: его реакция стала вирусной в сети

57-летний король Испании Филипп VI, который вошел на престол 19 июня 2014 года, умилил сеть после того, как к нему во время одной из встреч с гражданами обратилась мать обычной школьницы.

Related video

Соответствующее видео облетело сеть и появилось на странице ABC.

Король вместе с женой посетил муниципалитет Браньосера по случаю 1200-летия его основания как первого муниципалитета в Испании, где пообщался с местными жителями.

На видео женщина просит монарха подписать расписку для своей дочери, которую она забрала со школы, чтобы та тоже увидела короля, а также маленький флажок. В ответ Филипп пошутил, что фото будет достаточно в качестве доказательства и обоснования уважительной причины отсутствия на уроках.

В комментариях пользователи отреагировали на забавные кадры.

"Это уровень страны. Везу дочь из школы, чтобы сделать селфи с королем", "Забираю девочку из школы, чтобы увидеть этого призрака! Также я признаю это оправдание, если я директор школы", "Флаг Испании не запятнаешь, не говоря уже о короле. Как же это здорово", ""Подпишите мне флаг. Видно, какое уважение многие люди испытывают к символам. Просить короля подписать флаг — это нечто необычное. Мадам, король, а вы – его подданная, должны иметь больше уважения", "Она действительно забрал дочь из школы, чтобы увидеть короля некоторых испанцев", – пишут под видео.

В прошлом году стало известно, что король Филипп VI, который демонстрирует спокойствие и сдержанность на публике, был "раздавлен и уничтожен" из-за вероятной неверности его жены, королевы Летиции, в 2011 году. Об этом рассказал журналист Хайме Пеньяфиэль в книге "Молчание Летиции".

Интересно, что в начале 2024 года журналиста уволили из испанской газеты El Mundo после 20 лет работы.

Ранее Фокус писал, что:

В 2018 году Филипп VI во время празднования своего 50-летия назначил своей наследницей дочь Леонор, которой на тот момент было 12 лет.

Как королеве Летиции удается всегда выглядеть идеально.

Мы также рассказывали, что жена короля Испании вывела в свет повзрослевших дочерей.