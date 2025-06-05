Жінка попросила короля Іспанії підписати довідку для доньки: його реакція стала вірусною в мережі

57-річний король Іспанії Філіп VI, який увійшов на престол 19 червня 2014 року, розчулив мережу після того, як до нього під час однієї із зустрічей із громадянами звернулася мати звичайної школярки.

Related video

Відповідне відео облетіло мережу і з'явилося на сторінці ABC.

Король разом із дружиною відвідав муніципалітет Браньосера з нагоди 1200-річчя його заснування як першого муніципалітету в Іспанії, де поспілкувався з місцевими жителями.

На відео жінка просить монарха підписати розписку для своєї дочки, яку вона забрала зі школи, щоб та теж побачила короля, а також маленький прапорець. У відповідь Філіп пожартував, що фото буде достатньо як доказ і обґрунтування поважної причини відсутності на уроках.

У коментарях користувачі відреагували на кумедні кадри.

"Це рівень країни. Везу доньку зі школи, щоб зробити селфі з королем", "Забираю дівчинку зі школи, щоб побачити цю примару! Також я визнаю це виправдання, якщо я директор школи", "Прапор Іспанії не заплямуєш, не кажучи вже про короля. Як же це здорово", ""Підпишіть мені прапор. Видно, яку повагу багато людей відчувають до символів. Просити короля підписати прапор — це щось незвичайне. Мадам, король, а ви — його піддана, повинні мати більше поваги", "Вона справді забрала доньку зі школи, щоб побачити короля деяких іспанців", — пишуть під відео.

Минулого року стало відомо, що король Філіп VI, який демонструє спокій і стриманість на публіці, був "розчавленим і знищеним" через імовірну невірність його дружини, королеви Летиції, 2011 року. Про це розповів журналіст Хайме Пеньяфіель у книзі "Мовчання Летиції".

Цікаво, що на початку 2024 року журналіста звільнили з іспанської газети El Mundo після 20 років роботи.

Раніше Фокус писав, що:

2018 року Філіп VI під час святкування свого 50-річчя призначив своєю спадкоємицею доньку Леонор, якій на той момент було 12 років.

Як королеві Летиції вдається завжди виглядати ідеально.

Ми також розповідали, що дружина короля Іспанії вивела у світ дорослих доньок.