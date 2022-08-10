Стало відомо про порядок дня королеви Летиції, щоб мати ідеальний вигляд

Шанувальники не втомлюються захоплюватися зовнішнім виглядом дружини короля Філіпа VI.

48-річна королева Летиція — одна з найелегантніших королівських осіб Європи. Її фанати не перестають захоплюватися бездоганним стилем і підтягнутою фігурою дружини короля Філіпа VI. Як виявилося, за ідеальним зовнішнім виглядом Летиції стоїть певний порядок дня, якого вона суворо дотримується. Він включає режим сну, заняття спортом і правильне харчування.

Як стверджують джерела, близькі до королівської родини Іспанії, Летиція щодня виконує комплекси фізичних вправ. Дружина Філіпа VI багато ходить пішки, займається йогою, а також чергує кардіо та силові тренування.

Про це говорив особистий тренер Летиції Хосе Ігнасіо Ернандес-Коронадо. Як пише видання Hellomagazine, він зазначав, що своєю бездоганною фігурою королева завдячує правильному комплексу вправ. За словами Хосе, Летиція тренується три дні на тиждень, працюючи над зміцненням м'язів рук. Королева рідко порушує режим сну та намагається чітко виконувати всі рекомендації, у тому числі щодо правильного харчування. Дружина Філіпа VI дотримується середземноморської дієти й уникає продуктів, які містять цукор.

"Білки в птиці та рибі, а також у деяких овочах є структурною основою м'язів і необхідні для виробництва м'язових волокон, тому монарша особа зосереджується саме на білкових продуктах", — зазначав Хосе Ігнасіо.

Слова тренера підтвердила також співробітниця палацу Сарсуела — офіційної резиденції королеви та короля Іспанії. Вона розповідала, що Летиція завжди встає рано — близько сьомої ранку. Вона використовує ранкові години, щоб пробігтися по саду. Після цього вона займається з особистим тренером, який розробив для неї спеціальний план тренувань. Крім традиційних кардіо та силових вправ, Летиція іноді займається боксом.

Як відомо, коли король Філіп VI і Летиція одружилися, дружину монарха багато критикували за зайву худорлявість. Вона намагалася пояснити недоброзичливцям, що добре харчується, а стрункість — лише її тип фігури.

Фокус раніше писав про те, що королева Летиція з'явилася на публіці в ультракороткій сукні.