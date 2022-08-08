Королева Летиція вийшла в люди в ультракороткій рожевій сукні

Летиція вирушила на Пальма-де-Майорку з королевою Софією та доньками, інфантою Леонор та принцесою Софією, названою на честь бабусі

Три покоління стилю! Королева Іспанії Летиція та її дочки з'явилися у сукнях іспанської компанії Zara на відпочинку в Пальма-де-Майорка. Супроводжувала їхня королева Софія, мати чоловіка Летиції — короля Пилипа VI. Про це пише Daily Mail.

49-річна королева Іспанії Летиція виглядала приголомшливо в короткій рожевій сукні та еспадрильях у тон.

[ + – ] Королева Летиція, королева Софія, принцеси Леонор та Софія Фото: Getty Images

Примітно, але 16-річна принцеса Леонор та її 15-річна сестра Софія також одягли сукні Zara, у яких вже з'являлися раніше.

Жінки під час прогулянки відвідали літній ринок ремесел La Llonja у Пасео-де-Сагрері, де вони купили традиційні продукти та сувеніри Майорки.

Сукня Летиції, яка, напевно, стане хітом сезону і буде розкуплена, як уже відбувалося неодноразово, коштували всього 33 фунти стерлінгів.

Після прогулянки ринком сім'я вирушила на вечерю до ресторану Beatnik у готелі Puro.

[ + – ] Королева Летиція, королева Софія, принцеси Леонор та Софія Фото: Getty Images

Щоліта королівська родина Іспанії їде на Балеарські острови і проводить кілька днів, виконуючи офіційні обов'язки, а потім проводить залишок відпустки на самоті.

І прогулянка ринком входить до списку обов'язкових королівських візитів. Тож час безтурботного відпочинку для Летиції та її родини поки що не настав.

Вони поїдуть на приватний острів, куди немає доступу журналістам та папараці.

Нагадаємо, раніше королева Летиція вже виходила в люди у демократичних вбраннях Zara. Так, нещодавно вона з'явилася на церемонії закриття кінофестивалю Atlantida Mallorca у приголомшливій чорній атласній сукні за 22 євро.

Модні таблоїди були вражені, тому що вважали, що для появи королева обрала щось набагато дорожче.

Іноді любов Летиції до недорогих брендів призводить до курйозів. Так, якось вона та депутат міської ради Меріда з'явилися в однакових чорно-білих сукнях. Але жінки не зніяковіли і влаштували спільну фотосесію.