Королева Летиция вышла в свет в ультракоротком розовом платье

Летиция отправилась на Пальма-де-Майорку с королевой Софией и дочками, инфантой Леонор и принцессой Софией, названной в честь бабушки

Три поколения стиля! Королева Испании Летиция и ее дочери появились в платьях испанской компании Zara на отдыхе в Пальма-де-Майорка. Сопровождала их королева София, мать мужа Летиции — короля Филиппа VI. Об этом пишет Daily Mail.

49-летняя королева Испании Летиция выглядела потрясающе в коротком розовом платье и эспадрильях в тон.

[ + – ] Королева Летиция, королева София, принцессы Леонор и София Фото: Getty Images

Примечательно, но 16-летняя принцесса Леонор и ее 15-летняя сестра София также надели платья Zara, в которых уже появлялись раньше.

Дамы во время прогулки посетили летний рынок ремесел La Llonja в Пасео-де-Сагрера, где они купили традиционные продукты и сувениры Майорки.

Платье Летиции, которое наверняка станет хитом сезона и будет раскуплено, как уже происходило неоднократно, стоили всего 33 фунта стерлингов.

После прогулки по рынку семья отправилась на ужин в ресторан Beatnik в отеле Puro.

[ + – ] Королева Летиция, королева София, принцессы Леонор и София Фото: Getty Images

Каждое лето королевская семья Испании уезжает на Балеарские острова и проводит несколько дней, выполняя официальные обязанности, а затем проводит остаток отпуска в уединении.

И прогулка по рынку входит в список обязательных королевских визитов. Так что время беззаботного отдыха для Летиции и ее семьи пока не настало.

Они уедут на частный остров, куда нет доступа журналистам и папарацци.

Напомним, ранее королева Летиция уже выходила в свет в демократичных нарядах Zara. Так, недавно она появилась на церемонии закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca в потрясающем черном атласном платье за 22 евро.

Модные таблоиды были поражены, так как считали, что для выхода в свет королева выбрала что-то куда более дорогое.

Иногда любовь Летиции к недорогим брендам приводит к курьезам. Так, однажды она и депутат городского совета Мерида появились в одинаковых черно-белых платьях. Но дамы не смутились и устроили совместную фотосессию.