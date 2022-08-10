Стало известно про распорядок дня королевы Летиции, чтобы выглядеть идеально

Поклонники не устают восхищаться внешним видом супруги короля Филиппа VI.

48-летняя королева Летиция — одна из самых элегантных королевских особ Европы. Ее фанаты не перестают восхищаться безупречным стилем и подтянутой фигурой супруги короля Филиппа VI. Как оказалось, за идеальным внешним обликом Летиции стоит определенный распорядок дня, которого она строго придерживается. Он включает режим сна, занятия спортом и правильное питание.

Как утверждают источники, близкие к королевской семье Испании, Летиция ежедневно выполняет комплексы физических упражнений. Супруга Филиппа VI много ходит пешком, занимается йогой, а также чередует кардио и силовые тренировки.

Об этом говорил личный тренер Летиции, Хосе Игнасио Эрнандес-Коронадо. Как пишет издание Hellomagazine, он отмечал, что своей безупречной фигурой королева обязана правильному комплексу упражнений. По словам Хосе, Летиция тренируется три дня в неделю, работая над укреплением мышц рук. Королева редко нарушает режим сна и старается четко выполнять все рекомендации. В том числе, что касается правильно питания. Супруга Филиппа VI придерживается средиземноморской диеты и избегает продуктов, содержащих сахар.

"Белки (в птице и рыбе, а также в некоторых овощах являются структурной основой мышц и необходимы для производства мышечных волокон, поэтому монаршая особа делает упор именно на белковые продукты", — отмечал Хосе Игнасио.

Слова тренера подтвердила также сотрудница дворца Сарсуэла — официальной резиденции королевы и короля Испании. Она рассказывала, что Летиция всегда встает рано — около семи утра. Она использует утренние часы, чтобы пробежаться по саду. После чего она занимается с личным тренером, который разработал для нее специальный план тренировок. Кроме традиционных кардио и силовых упражнений, Летиция иногда занимается боксом.

Как известно, когда король Филипп VI и Летиция поженились, супругу монарха много критиковали за излишнюю худобу. Она пыталась объяснить недоброжелателям, что хорошо питается, а стройность — всего лишь ее тип фигуры.

Фокус ранее писал о том, что королева Летиция появилась на публике в ультракоротком платье.