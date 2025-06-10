10 июня 2025 года: епископа Тимофея — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя злиться и брать деньги взаймы. Птицы с утра чистят перышки — ждите дождь.

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Что случилось 10 июня:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Тимофея, который был епископом в городе Пруссы во времена правления императора Юлиана. Бог подарил Тимофею дар чудотворения и прозорливости за его благочестивые дела. Но императору не нравились успехи Тимофея, за что епископ был брошен в тюрьму, а позже ему отрубили голову.

Что нельзя делать 10 июня:

злиться;

брать и давать взаймы;

смотреть в чужие окна;

попадать под лучи луны.

Народные приметы и поверья:

засуха считается плохой приметой;

птицы с утра чистят перышки — ждите дождь;

пауки спрятались — к резкой перемене погоды.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Василий, Иван, Тимофей, Антонина.

Родились 10 июня:

1981 год — Наталья Валевская, украинская певица.

1951 год — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера";

1987 год — Стоянов Александр, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Также в этот день:

978 год — Князь Владимир садится на киевский престол;

1793 год — в Париже создают первый в мире публичный зоопарк;

1907 год — французские инженеры братья Люмьер изобретают способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино;

1943 год — венгр Ласло Биро изобретает шариковую ручку;

1984 год — американцы проводят первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.