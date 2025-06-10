10 июня 2025 года: епископа Тимофея — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя злиться и брать деньги взаймы. Птицы с утра чистят перышки — ждите дождь.
Что случилось 10 июня:
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Тимофея, который был епископом в городе Пруссы во времена правления императора Юлиана. Бог подарил Тимофею дар чудотворения и прозорливости за его благочестивые дела. Но императору не нравились успехи Тимофея, за что епископ был брошен в тюрьму, а позже ему отрубили голову.
Что нельзя делать 10 июня:
- злиться;
- брать и давать взаймы;
- смотреть в чужие окна;
- попадать под лучи луны.
Народные приметы и поверья:
- засуха считается плохой приметой;
- птицы с утра чистят перышки — ждите дождь;
- пауки спрятались — к резкой перемене погоды.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Василий, Иван, Тимофей, Антонина.
Родились 10 июня:
1981 год — Наталья Валевская, украинская певица.
1951 год — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера";
1987 год — Стоянов Александр, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.
Также в этот день:
978 год — Князь Владимир садится на киевский престол;
1793 год — в Париже создают первый в мире публичный зоопарк;
1907 год — французские инженеры братья Люмьер изобретают способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино;
1943 год — венгр Ласло Биро изобретает шариковую ручку;
1984 год — американцы проводят первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.