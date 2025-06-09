Написал "День Шакала" и "Псы войны": умер британский писатель Фредерик Форсайт

Автору бестселлеров Фредерику Форсайту было 86 лет. Писатель, военный журналист и бывший агент МИ-6 умер после непродолжительной болезни.

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Об этом пишет The Guardian.

Фредерик Форсайт во время службы в армии летал на истребителях, потом стал журналистом Reuters, а потом использовал свой опыт и знания, чтобы писать детективные остросюжетные романы.

Форсайт привнес в свою прозу взгляд репортера, преобразив жанр триллера серией романов, включая "День Шакала", "Досье ODESSA", "Четвертый протокол" и "Псы войны". Его книги разошлись тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру и принесли ему награды, включая премию Crime Writers' Association Diamond Dagger.

Фредерик Форсайт во время работы журналистом Фото: BBC

Форсайт родился в Эшфорде, графство Кент, в 1938 году. А международным журналистом он стал случайно, когда для работы в Париже срочно потребовался репортер, который знает французский.

В 1961 году в Париже царил хаос, правые боевики угрожали убить Шарля де Голля после того, как он предложил независимость Алжиру.

"Мы все ждали мегаистории, момент, когда снайпер выстрелит ему в лоб", - вспоминал Форсайт. Тогда он и придумал киллера Шакала, которого называл "посторонним человеком, убийцей без имени, без лица, без досье и профессионал".

Трейлер сериала "День Шакала"

После Фредерик Форсайт перешел на BBC, и в 1967 году его отправили в Нигерию освещать войну в Биафре. Там он и стал работать на службу британской разведки МИ-6. Хотя Форсайт всегда отрицал, что был шпионом, в своей автобиографии 2015 года "Аутсайдер" автор признал, что был "активом" разведки более 20 лет.

"В этом не было ничего странного, это была холодная война. Огромная часть британской разведки была добровольцами. Бизнесмен мог отправиться на торговую ярмарку в труднодоступном городе, и к нему подходили, говорили мягко и вежливо: "Не будете ли вы так любезны принять конверт под дверью вашего отеля и принести его домой…", так я и сделал. Я бегал по поручениям", - рассказывал он годы спустя. Денег за это Форсайт не получал, но в МИ-6 согласились читать его рукописи и предупреждать, если в них будут обнаружены сведения, не подлежащие разглашению.

Форсайт вернулся в Великобританию, когда война подошла к концу в декабре 1969 года, оказавшись "без работы, без перспектив, без квартиры, без машины, без сбережений". Отчаянно желая заработать денег, он "наткнулся на самый безнадежный в аду способ заработать их: написать роман".

"Я просто сел и написал о невидимом убийце без имени. Я знал свой материал; я прошел каждый его дюйм. Я писал день и ночь в течение 35 дней", - рассказывал Форсайт. Итог был ошеломляющим, а "День Шакала" о покушении на Шарля де Голля стал бестселлером.

Фредерик Форсайт на премьере сериала "День Шакала" в Лондоне в 2024 году Фото: Getty Images

В романе "Досье ODESSA" Форсайт рассказал историю молодого немецкого репортера, который ищет нацистского военного преступника Эдуарда Рошмана и натыкается на организацию, защищающую высокопоставленных членов СС. Форсайта критиковали за то, что он использует болезненную тему, чтобы поднять продажи. Сам Форсайт утверждал, что роман помог идентифицировать Рошмана в реальной жизни. По книге сняли фильм и во время премьеры в Буэнос-Айресе мужчина из зала сказал: "Я знаю этого человека, он живет на моей улице". Рошман сбежал в Парагвай и умер от сердечного приступа на переправе через реку.

"Они похоронили его в безымянном гравийном карьере. Надеюсь, они бросили копию книги поверх него", - рассказывал писатель.

А за роман "Псы войны", в котором он рассказывает о наемниках, которые планируют переворот в вымышленной африканской стране, Форсайта чуть не убили. У него было пару минут, чтобы сбежать от торговца оружием, который его узнал по фото на книге.

Сам Форсайт говорил, что закончил писать в 2018 году. Его последним романом стал триллер "Лиса". Писатель шутил, что "немного корыстен" и пишет ради денег.

Фредерик Форсайт на встрече с читателями Фото: скриншот

Напомним, ранее Фокус писал о новой экранизации романа Фредерика Форсайта "День Шакала". В 10-серийном сериале главную роль исполнил Эдди Редмейн. Современный Шакал охотится на немецких политиков и техномиллиардеров.

А в апреле прошлого года умер известный украинский писатель Дмитрий Капранов. Он, и его брат-близнец Виталий Капранов написали ряд романов, создали издательство "Зеленый пес" и вели YouTube-канал об истории Украины.