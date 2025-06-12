Спустил на азартные игры: парень погибшей в Запорожье певицы украл деньги на ее памятник (видео)

25-летнего украинца судят, но своей вины он не признает. Более 188 тысяч он перевел букмекерам, еще 95 тысяч использовал для других расходов.

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На заседании Шевченковского районного суда Запорожья 11 июня побывали корреспонденты "Суспільне".

По информации следствия, парень создал сбор средств на памятник для певиц Кристины Спицыной и Светланы Семейкиной, погибших в результате обстрела ВС РФ. Неравнодушные украинцы переводили деньги, но в результате их потратили не по назначению.

Обвиняемого судят за присвоение и растрату имущества, за это ему может грозить до 8 лет заключения.

Что случилось

Мать погибшей Галины Спицына публично освещала ситуацию через соцсети. Она раскрыла имя парня — Олег Зайцев. Женщина объяснила, что карты родных были заблокированы из-за переводов от незнакомцев, поэтому решили открыть сбор.

В итоге "банку" открыли на имя парня Кристины Спицыной. У семьи хватало денег на столовую и ритуальные услуги, а средства от неравнодушных решили потратить на памятники. Тогда удалось собрать 280 тысяч гривен, и родные уже обсудили, как общий памятник для подруг будет выглядеть.

Однако когда Зайцеву сказали, что пришло время оплатить первые 50% стоимости памятника, но после этого "вышел в магазин и не вернулся". Впоследствии украинец заблокировал на пару дней убитых горем родственников, сообщив перед тем, что его карта якобы заблокирована и средства были списаны Исполнительной службой.

Зайцев проживал с семьей своей погибшей девушки и уверял, что нашел работу, поэтому решит этот вопрос за 2-3 дня. В определенный момент стало понятно, что парень тянет время и возвращать деньги не собирается. Его семья помочь не смогла и даже обвинила родных Спицыной, что те ему доверились.

Родственники предложили заключить нотариально заверенный договор о постепенном возврате суммы под залог дома, но получили отказ. Тогда было написано заявление о мошенничестве, и выяснилось, что Исполнительная служба не имеет данных ни о каких долгах Зайцева. Давать показания в отделении полиции он отказался.

Мать Спицыной обвинила парня в измене памяти о девушках и опубликовала скриншоты переписки с ним и его аудиосообщения о якобы списании средств за долги. Также она показала документы в подтверждение того, что это — ложь. Кроме того, полиция установила, что сразу после гибели певиц парень сам переводил деньги со сбора на собственные карты.

Галина Спицына выразила благодарность всем, кто присылал свои деньги, и рассказала, что сумму после этого повторно собрали уже между родными самостоятельно. Она попросила помочь со сбором скриншотов переводов на "банк", с которого были похищены средства, и с оглаской ситуации.

Что происходит сейчас

Девушки погибли в 2023 году, но судебное разбирательство дела о деньгах на их памятник продолжается до сих пор. Предыдущий судья ушел в отставку, теперь дело рассматривает Лидия Вайнраух и все началось с самого начала.

Новой судьей по делу стала Лидия Вайнраух Фото: Суспільне

Прокурор Анастасия Силенко рассказала, что обвиняемый якобы пытался открыть сбор через телефоны родителей Спицыной, но по неизвестным причинам не смог. Тогда он предложил воспользоваться собственным банковским счетом и своим телефоном. На "банк" поступили переводы от 1933 плательщиков.

188 380 гривен Зайцев перевел на счет букмекерской компании, еще примерно 95 711 он потратил на другие нужды. Силенко убеждена, что несмотря на рассмотрение дела с начала, существенной задержки не будет.

"Он эти средства присвоил по своему усмотрению, мы об этом узнали, когда уже на завтра нужно было вносить предоплату за памятник. Он просто вышел из дома будто за хлебом пошел, или еще что-то, и не появился. Даже вещи остались дома, он проживал у нас на тот момент", — заявила на суде Галина Спицына.

Галина Спицына выступила на заседании Фото: Суспільне

Зайцев вины не признал, заявив, что деньги до сих пор находятся у него.

Напомним, ВС РФ ударили ракетами по Запорожью 9 августа 2023 года. Под ударом оказался жилой квартал, были разрушены храм и торговые точки. Погибли три человека.

Жертвами обстрела в тот день стали две девушки-певицы, которые собирали музыкой средства для ВСУ. Кристине Спицыной было 21 год, а ее подруге Светлане Семейкиной — 19 лет.