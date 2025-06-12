Спустив на азартні ігри: хлопець загиблої у Запоріжжі співачки вкрав гроші на її пам'ятник (відео)

25-річного українця судять, але своєї провини він не визнає. Понад 188 тисяч він переказав букмекерам, ще 95 тисяч використав для інших витрат.

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На засіданні Шевченківського районного суду Запоріжжя 11 червня побували кореспонденти "Суспільного".

За інформацією слідства, хлопець створив збір коштів на пам’ятник для співачок Крістіни Спіциної та Світлани Сємєйкіної, загиблих внаслідок обстрілу ЗС РФ. Небайдужі українці переказували гроші, але в результаті їх витратили не за призначенням.

Обвинуваченого судять за привласнення й розтрату майна, за це йому може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Що сталося

Мати загиблої Галина Спіцина публічно освітлювала ситуацію через соцмережі. Вона розкрила ім’я хлопця — Олег Зайцев. Жінка пояснила, що карти рідних були заблоковані через перекази від незнайомців, тому вирішили відкрити збір.

Врешті "банку" відкрили на ім’я хлопця Крістіни Спіциної. У сім’ї вистачало грошей на столову й ритуальні послуги, а кошти від небайдужих вирішили витратити на пам’ятники. Тоді вдалося зібрати 280 тисяч гривень, і рідні вже обговорили, як спільний пам’ятник для подруг буде виглядати.

Однак коли Зайцеву сказали, що прийшов час сплатити перші 50% вартості пам’ятника, але після цього "вийшов у магазин і не повернувся". Згодом українець заблокував на пару днів згорьованих родичів, повідомивши перед тим, що його карта нібито заблокована і кошти були списані Виконавчою службою.

Зайцев проживав з сім’єю своєї загиблої дівчини й запевняв, що знайшов роботу, тож вирішить це питання за 2-3 дні. В певний момент стало зрозуміло, що хлопець тягне час і повертати гроші не збирається. Його сім’я допомогти не змогла й навіть звинуватила рідних Спіциної, що ті йому довірились.

Родичі запропонували укласти нотаріально завірений договір щодо поступового повернення суми під заставу будинку, але отримали відмову. Тоді була написана заява про шахрайство, і з’ясувалось, що Виконавча служба не має даних про жодні борги Зайцева. Давати свідчення у відділку поліції він відмовився.

Мати Спіциної звинуватила хлопця у зраді пам’яті про дівчат та опублікувала скриншоти листування з ним і його аудіоповідомлення щодо нібито списання коштів за борги. Також вона показала документи на підтвердження того, що це — брехня. Окрім того, поліція встановила, що одразу після загибелі співачок парубок сам переказував гроші зі збору на власні картки.

Галина Спіцина висловила подяку усім, хто надсилав свої гроші, та розповіла, що суму після цього повторно зібрали вже між рідними самотужки. Вона попросила допомогти зі збором скриншотів переказів на "банку", з якої були викрадені кошти, та з розголосом ситуації.

Що відбувається зараз

Дівчата загинули у 2023 році, але судовий розгляд справи щодо грошей на їхній пам’ятник триває досі. Попередній суддя пішов у відставку, тепер справу розглядає Лідія Вайнраух і усе почалося з самого початку.

Новою суддею у справі стала Лідія Вайнраух Фото: Суспільне

Прокурорка Анастасія Силенко розповіла, що обвинувачений нібито намагався відкрити збір через телефони батьків Спіциної, але з невідомих причин не зміг. Тоді він запропонував скористатись власним банківським рахунком та своїм телефоном. На "банку" надійшли перекази від 1933 платників.

188 380 гривень Зайцев переказав на рахунок букмекерської компанії, ще приблизно 95 711 він витратив на інші потреби. Силенко переконана, що попри розгляд справи з початку, суттєвої затримки не буде.

"Він ці кошти привласнив на свій розсуд, ми про це дізналися, коли вже на завтра потрібно було вносити передоплату за пам’ятник. Він просто вийшов з дому ніби за хлібом пішов, чи ще щось, і не з’явився. Навіть речі залишилися вдома, він проживав у нас на той момент", — заявила на суді Галина Спіцина.

Галина Спіцина виступила на засіданні Фото: Суспільне

Зайцев провини не визнав, заявивши, що гроші досі знаходяться у нього.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили ракетами по Запоріжжю 9 серпня 2023 року. Під ударом опинився житловий квартал, були зруйновані храм і торгівельні точки. Загинули троє осіб.

Жертвами обстрілу у той день стали дві дівчини-співачки, які збирали музикою кошти для ЗСУ. Крістіні Спіциній було 21 рік, а її подрузі Світлані Сємєйкіній — 19 років.