14 июня 2025 года: пророка Елисея — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя злословить, ссориться и пить алкогольные напитки. Если сегодня много мошек и комаров — будет хороший урожай грибов и ягод.

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Что случилось 14 июня?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Елисея с горы Кармел (Израиль), который был наследником пророка Илии. Елисей совершал чудеса — например, когда-то в Иерихоне люди жаловались, что в источнике испортилась вода, и Елисей ее обновил. Пророк дожил до глубокой старости и даже после смерти его мощи продолжали творить чудеса.

Что нельзя делать 14 июня:

злословить, ссориться;

пить алкогольные напитки;

занимать деньги.

Народные приметы и поверья:

много мошек и комаров — будет хороший урожай грибов и ягод;

ржут лошади — к хорошему урожаю овса;

петух громко поет в необычное время — нехорошая примета.

День ангела празднуют:

Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай, Владимир, Егор, Осип.

Родились 14 июня:

1807 год — украинский маляр и педагог Сошенко Иван Максимович;

1864 год — Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз.

1928 год — Эрнесто Че Гевара (убит в 1967), латиноамериканский революционер.

1946 год — Дональд Трамп, американский миллиардер, 45-й президент США (2017—2021).

1958 год — Олаф Шольц, немецкий политик, государственный деятель, Федеральный канцлер Германии (с 2021).

Также в этот день:

1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;

1997 год — на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" в 1939 году продается за $68 500.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.