14 июня 2025 года: пророка Елисея — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя злословить, ссориться и пить алкогольные напитки. Если сегодня много мошек и комаров — будет хороший урожай грибов и ягод.
Что случилось 14 июня?
Сегодня православная церковь почитает память пророка Елисея с горы Кармел (Израиль), который был наследником пророка Илии. Елисей совершал чудеса — например, когда-то в Иерихоне люди жаловались, что в источнике испортилась вода, и Елисей ее обновил. Пророк дожил до глубокой старости и даже после смерти его мощи продолжали творить чудеса.
Что нельзя делать 14 июня:
- злословить, ссориться;
- пить алкогольные напитки;
- занимать деньги.
Народные приметы и поверья:
- много мошек и комаров — будет хороший урожай грибов и ягод;
- ржут лошади — к хорошему урожаю овса;
- петух громко поет в необычное время — нехорошая примета.
День ангела празднуют:
Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай, Владимир, Егор, Осип.
Родились 14 июня:
1807 год — украинский маляр и педагог Сошенко Иван Максимович;
1864 год — Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз.
1928 год — Эрнесто Че Гевара (убит в 1967), латиноамериканский революционер.
1946 год — Дональд Трамп, американский миллиардер, 45-й президент США (2017—2021).
1958 год — Олаф Шольц, немецкий политик, государственный деятель, Федеральный канцлер Германии (с 2021).
Также в этот день:
1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;
1997 год — на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" в 1939 году продается за $68 500.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.