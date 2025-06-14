Гонорар — 300 тысяч гривен: известный ведущий начал писать сказки и поразил своми заработками

Ведущий программы "Утро в большом городе" на телеканале ICTV2 Сергей Лиховида неожиданно ушел с головой в творчество и начал писать сказки для детей. Как выяснилось, это довольно прибыльное занятие.

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В откровенном разговоре с Фокусом интервьюер Сергей Лиховида рассказывает о мотивации к написанию собственных текстов и гонорарах, которые передает в поддержку ВСУ.

Как возникла идея написать первую сказку?

— Свою первую историю я написал для сына Саши. Брал ситуации из его жизни и интересно их обыгрывал. Кстати, именно мой сын стал прототипом главного героя — Бегемота Антонио. В конце концов в сказке все сводилось к какой-то морали, чтобы был определенный смысл. Например, что классно учить английский, потому что потом можно будет увидеть весь мир.

Насколько сложно издать книгу в Украине?

— Это не настолько сложно, как кажется, когда мыслишь творчески и имеешь фантазию. Однако для этого надо посвятить немало времени: иллюстратор, типография, тираж. Я прошел долгий путь и понял, что это непросто, но приятно.

Свою первую историю Сергей написал для сына Саши Фото: Instagram

Вас вдохновляет то, что в детстве вы читали чьи-то сказки, а сейчас пишете сами?

— Это не может не радовать, когда понимаешь, что твои сказки читают детям по всей стране и не только, потому что я знаю, что наши книги поехали и в Польшу, и в Испанию, и в Эмираты, и даже в Америку — люди заказывали своим родным и отправляли.

Вы упоминали о создании аудиоверсий сказок. Чья это была идея?

— Да, последний сборник мы сделали с аудиоверсиями, где каждый автор начитал сказку своим голосом. И это опять же благодаря моему сыну, потому что он — фанат аудиосказок. Ему не так интересно смотреть мультики (конечно, их он тоже любит), как слушать — это для него настоящее увлечение.

Насколько важно создавать и популяризировать именно украинский детский контент, в частности сказки?

— Мне хочется, чтобы украинских хороших авторских сказок становилось больше, как и любого украиноязычного контента. Если мы говорим о YouTube и радуемся, что украинских видео там стало намного больше, то так же хочется, чтобы не забывали: детям тоже нужен контент. И сказки для них, пока они не дошли до YouTube, — это их самое главное развлечение в жизни в период от 2 до 7 лет. Важно эту нишу заполнять качественным продуктом.

Сейчас можно прочитать две ваши сказки. Выпускаете еще одну историю?

— Да, это история для совместного проекта ко Дню отца от ICTV2 и Megogo. Мы с сыном посоветовались, что было бы хорошо, если бы это было какое-то далекое путешествие. Решил, что это будет путешествие в Антарктиду. Почему? Потому что, будем откровенны, для 99% людей это недостижимая мечта. Полететь в Антарктиду могут позволить себе немногие люди в масштабах планеты. Я думаю, за всю жизнь лишь около 1%, в лучшем случае, могут посетить Антарктиду в составе экспедиции.

Кроме основной идеи о достижении мечты, какие еще важные темы есть в сказке о Бегемоте?

— Герои попадают в разные ситуации и совместно с друзьями удачно из них выходят. В сказке даже есть такой эпизод: они встречают на льду белого грустного медведя. Когда его спрашивают, почему он без настроения, тот говорит, что хотел бы дружить с пингвинами, но те его боятся, а на самом деле он просто хотел быть в компании. И эти друзья, Бегемот с компанией, принимают белого медведя к себе и помогают ему познакомиться с пингвинами.

Это имеет более глубокий подтекст, связанный с социальной интеграцией?

— Это о том, что я иногда вижу на детских площадках: играет 5-6 детей между собой, они нашли общий язык, а один ребенок сидит и не может как-то приобщиться к этому кругу друзей. Я всегда подзываю своего Сашу и говорю: "Слушай, смотри, там сидит мальчик. Он тоже, я вижу, хотел бы с вами поиграть. Пригласите его в игру. Думаю, ему было бы приятно". Потому что у меня всегда на подсознательном уровне возникает мысль: "А если бы мой ребенок сидел вот так отдельно? Все шестеро играют, а он не может, или боится, стесняется, или думает, что его не примут в компанию". Часто Саша прислушивается, и они действительно берут этого ребенка в игру.

Лиховида закладывает в свои тексты глубокий смысл Фото: Instagram

Мы слышали, что гонорары за ваши сказки пошли на благотворительность. Сколько удалось заработать с двух сказок?

— С продажи тиража "Бегемота Антонио" я передал 35 тысяч гривен на ВСУ. А "Сказка от папы" вышла большим тиражом — 500 экземпляров, из которого удалось аккумулировать 131 тыс. грн. Когда продадим еще один тираж, переведем еще столько же. То есть всего около 300 тысяч гривен. Замечательно, что с помощью таких проектов можно делать сразу несколько приятных и хороших дел.

Напомним, ранее Фокус писал:

Что читают Елена Зеленская, Владимир Дантес и герои "Холостяка"?

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Кроме того, мы рассказывали о книге, которую Александр Усик читал перед боем.