Что нельзя делать в гостях: народные приметы и суеверия

Многие люди даже не задумываются над тем, как правильно ходить в гости, хотя с этим связано немало народных примет. Некоторые из них предупреждают о негативных последствиях в случае нарушения запретов.

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Приходя в гости, следует избегать случаев, когда вас просят помыть посуду или пол в чужом доме. Согласно приметам наших предков, уборка в гостях в чьем-то доме дает заряд негативно направленной энергии человеку, который согласился помочь, пишет "РБК-Украина".

Исключение в данной ситуации могут составлять только ваши родственники или родители — в таком случае помощь должна укрепить семейные отношения.

Старайтесь избегать даже возможных предложений помощи в мытье посуды во время визита — так вы сохраните положительную энергетику чужого жилья. Считается, что этот процесс черпает счастье и благополучие из семьи, принимающей помощь.

Также существует суеверие, что гости должны мыть руки только в ванной. Если гость моет руки над грязной посудой, хозяевам стоит приготовиться к неприятным новостям и скандалам в семье. Многие верят, что негативная энергия смывается с рук и попадает на тарелки, с которых хозяева потом будут есть.

В частности, считается, если гость не предложит владельцам дома помощь с посудой, то дом будет надежно защищен от негативной энергетики.

Напомним, Фокус также писал о том, что нельзя делать, когда дома гости. В частности, не стоит садиться на край стола, когда принимаете гостей. Во многих культурах это считается плохой приметой. Хозяин должен сидеть ближе к центру стола, что символизирует гостеприимство и уважение к присутствующим.

Как пишет Ivona, приметы и суеверия сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Эти поверья, казалось бы, не имеют логического объяснения, но тем не менее они глубоко укоренились в культуре и повседневной жизни многих народов. Некоторые приметы настолько популярны, что их знают и придерживаются даже те, кто считает себя абсолютно неподверженным влиянию суеверий.