Що не можна робити в гостях: народні прикмети та забобони

Багато людей навіть не задумуються над тим, як правильно ходити в гості, хоча з цим пов'язано чимало народних прикмет. Деякі з них попереджають про негативні наслідки у разі порушення заборон.

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Приходячи в гості, слід уникати випадків, коли вас просять помити посуд або підлогу в чужому будинку. Згідно з прикметами наших предків, прибирання в гостях у чиємусь будинку дає заряд негативно спрямованої енергії людині, яка згодилася допомогти, пише "РБК-Україна".

Виняток в даній ситуації можуть становити тільки ваші родичі або батьки — в такому разі допомога повинна зміцнити сімейні відносини.

Намагайтеся уникати навіть можливих пропозицій допомоги в митті посуду під час візиту — так ви збережете позитивну енергетику чужого житла. Вважається, що цей процес черпає щастя і добробут з сім'ї, що приймає допомогу.

Також існує забобон, що гості повинні мити руки тільки у ванній. Якщо гість миє руки над брудним посудом, господарям варто приготуватися до неприємних новин і скандалів в сім'ї. Багато хто вірить, що негативна енергія змивається з рук і потрапляє на тарілки, з яких господарі потім будуть їсти.

Зокрема, вважається, якщо гість не запропонує власникам будинку допомогу з посудом, то будинок буде надійно захищений від негативної енергетики.

Нагадаємо, Фокус також писав про те, що не можна робити, коли вдома гості. Зокрема, не варто сідати на край столу, коли приймаєте гостей. У багатьох культурах це вважається поганою прикметою. Господар має сидіти ближче до центру столу, що символізує гостинність і повагу до присутніх.

Як пише Ivona, прикмети й забобони супроводжують людство протягом усієї його історії. Ці повір'я, здавалося б, не мають логічного пояснення, але проте вони глибоко вкоренилися в культурі та повсякденному житті багатьох народів. Деякі прикмети такі популярні, що їх знають і дотримуються навіть ті, хто вважає себе абсолютно несхильним до впливу забобонів.