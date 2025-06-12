Що не можна робити, коли вдома гості: народні прикмети про застілля

Багато людей навіть не задумуються над тим, як правильно приймати гостей, хоча з цим пов'язано чимало народних прикмет. Деякі з них попереджають про серйозні невдачі у разі порушення заборон.

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Приймати гостей вдома – справа непроста й відповідальна. Здавна вона супроводжується великою кількістю традицій і прикмет, повідомляє "Радіо Трек". Щоб випадково не порушити важливі правила, варто заздалегідь ознайомитися з ними.

Чого не можна робити коли вдома гості: прикмети

Не сідайте на край столу, коли приймаєте гостей. У багатьох культурах це вважається поганою прикметою. Господар має сидіти ближче до центру столу, що символізує гостинність і повагу до присутніх.

Не залишайте стіл до завершення трапези гостями. У багатьох традиціях це сприймається як неповага. Господар повинен залишатися за столом до кінця прийому їжі.

Не пригощайте гостей тим, що вам самим не смакує. У деяких народних віруваннях вважається, що частування несмачними стравами може накликати негаразди в дім. Важливо, щоб їжа, якою ви пригощаєте, подобалась і вам, і гостям.

Не заносьте в дім порожній посуд з балкона під час прийому гостей. У народі вірять, що така дія може принести нещастя в оселю.

Не проводжайте гостей, якщо надворі негода. У багатьох традиціях вважається, що якщо за вікном сильний вітер або злива, не варто прощатися з гостями на вулиці — це може принести невдачу.

Нагадаємо, як пише Ivona, прикмети й забобони супроводжують людство протягом усієї його історії. Ці повір'я, здавалося б, не мають логічного пояснення, але проте вони глибоко вкоренилися в культурі та повсякденному житті багатьох народів. Деякі прикмети такі популярні, що їх знають і дотримуються навіть ті, хто вважає себе абсолютно несхильним до впливу забобонів.

Фокус також писав, що чекати після того, як спіткнувся. Наприклад, предки говорили, що якщо спіткнувся на праву ногу, значить злі духи принесуть у твоє життя неприємності та перешкоди.