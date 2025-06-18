18 июня 2025 года: Леонтия, Ипатия и Феодула — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и лениться. Жара с самого утра — к ясному дню.
Что случилось 18 июня?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Святые жили в I веке нашей эры и были военными в римском войске. Они приняли христианство и за это были подданы жестоким пыткам, а вскоре их распяли.
Что нельзя делать 18 июня:
- тратить большие суммы денег;
- ругаться и злословить;
- лениться.
Народные приметы и поверья:
- нет росы утром — будет дождливый день;
- жара с самого утра — к ясному дню;
- много осадков — зима будет снежной;
- утренний туман — к жаре после полудня.
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей, Платон, Роман, Николай.
Родились 18 июня:
1942 год — Пол Маккартни, британский певец, музыкант, композитор, участник группы The Beatles;
1976 год — Максим Галкин, артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.
Также в этот день:
1754 год – заложили город Кропивницкий;
1815 год – Наполеон проиграл битву при Ватерлоо;
1889 год — американец Ричардсон получил патент на детскую коляску;
1939 год – в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыли ему памятник;
2009 год – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.