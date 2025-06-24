Почему нельзя поднимать найденные деньги: три причины этого не делать

На первый взгляд найденные на улице деньги могут показаться приятной неожиданностью, но в народных верованиях они нередко ассоциируются с бедой. Люди верят, что такие "находки" могут нести чужую карму, быть частью ритуала или даже проклятием.

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В народных традициях часто предостерегают: поднимать деньги, найденные на улице, опасно. Причина не только в суевериях — по верованиям, такие деньги могут быть частью энергетического обряда. Их оставляют намеренно, чтобы сбросить с себя болезни, неудачи или эмоциональный груз, пишет РадиоТрек.

Принимая чужие средства, можно "взять" и то, что не видно — проблемы, негативные эмоции или даже проклятие. Энергетические практики говорят: все в мире имеет баланс. То, что пришло без усилий, может повлечь за собой потери в другой сфере — здоровье, отношениях или спокойствии.

Другая опасность — деньги, которые использовали в темных ритуалах. Если купюра "заряжена" негативом, она может стать источником длительных проблем. В некоторых случаях даже — неочевидной опасности, связанной со смертельной энергией.

Напомним, Фокус также писал о том, что нельзя делать, когда дома гости. В частности, не стоит садиться на край стола, когда принимаете гостей. Во многих культурах это считается плохой приметой. Хозяин должен сидеть ближе к центру стола, что символизирует гостеприимство и уважение к присутствующим.

Как пишет Ivona, приметы и суеверия сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Эти поверья, казалось бы, не имеют логического объяснения, однако они глубоко укоренились в культуре и повседневной жизни многих народов. Некоторые приметы настолько популярны, что их знают и придерживаются даже те, кто считает себя абсолютно неподверженным влиянию суеверий.