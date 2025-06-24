Чому не можна піднімати знайдені гроші: три причини цього не робити

На перший погляд знайдені на вулиці гроші можуть здатися приємною несподіванкою, та в народних віруваннях вони нерідко асоціюються з бідою. Люди вірять, що такі "знахідки" можуть нести чужу карму, бути частиною ритуалу або навіть прокляттям.

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У народних традиціях часто застерігають: піднімати гроші, знайдені на вулиці, небезпечно. Причина не лише в забобонах — за віруваннями, такі гроші можуть бути частиною енергетичного обряду. Їх залишають навмисно, щоб скинути з себе хвороби, невдачі або емоційний тягар, пише РадіоТрек.

Приймаючи чужі кошти, можна "взяти" й те, що не видно — проблеми, негативні емоції або навіть прокляття. Енергетичні практики кажуть: усе в світі має баланс. Те, що прийшло без зусиль, може потягнути за собою втрати в іншій сфері — здоров’я, стосунках чи спокої.

Інша небезпека — гроші, які використовували у темних ритуалах. Якщо купюра "заряджена" негативом, вона може стати джерелом тривалих проблем. У деяких випадках навіть — неочевидної небезпеки, пов’язаної зі смертельною енергією.

Нагадаємо, Фокус також писав про те, що не можна робити, коли вдома гості. Зокрема, не варто сідати на край столу, коли приймаєте гостей. У багатьох культурах це вважається поганою прикметою. Господар має сидіти ближче до центру столу, що символізує гостинність і повагу до присутніх.

Як пише Ivona, прикмети й забобони супроводжують людство протягом усієї його історії. Ці повір'я, здавалося б, не мають логічного пояснення, проте вони глибоко вкоренилися в культурі та повсякденному житті багатьох народів. Деякі прикмети такі популярні, що їх знають і дотримуються навіть ті, хто вважає себе абсолютно несхильним до впливу забобонів.