Привыкайте к постоянным изменениям: 5 советов, как выжить в эпоху искусственного интеллекта

Быстрое развитие искусственного интеллекта меняет целые отрасли, переосмысливает должностные роли и делает адаптивность важнее, чем когда-либо.

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ИИ не просто влияет на карьерные возможности, но и в целом меняет нашу жизнь, к чему стоит готовиться уже, пишет CNBC.

Роберт Сигел, преподаватель Стэнфордской высшей школы бизнеса и автор книги "Системный лидер", 23 года изучал, как профессионалы могут ориентироваться в быстрых изменениях. Устойчивость в эпоху искусственного интеллекта требует сочетания непрерывного обучения, адаптивности и построения отношений.

Он изучил более 400 лидеров со всего мира, выделив пять привычек для будущего успеха:

1. Будьте постоянным учеником

Самые успешные люди, те, кто строит успешную карьеру в условиях неопределенности, активно ищут новые знания и навыки.

Они понимают, что игнорирование изменений, которые вам не нравятся, особенно когда речь идет о технологиях, является опасной ловушкой, которая может привести к устареванию.

Эксперт советует записаться на курс по искусственному интеллекту или общаться с коллегами, которые находятся на разных этапах своей карьеры, особенно с более молодыми людьми, которые лучше разбираются в технологиях.

2. Сбалансируйте силу и эмпатию

Искусственный интеллект хорошо разбирается в логике и анализе данных, но он не обладает способностью к настоящему эмоциональному пониманию.

Кэти Мацарелла, генеральный директор Graybar, компании, специализирующейся на управлении цепочками поставок, говорила, что хотя важно привлекать людей к ответственности, когда она видит, что кто-то испытывает трудности на работе, она начинает с открытого разговора, прежде чем принимать любые важные кадровые решения.

Успешные люди находят способ сочетать амбиции и доброту.

3. Мыслите экосистемами, а не изолированно

Способность понимать свое место в более широкой экосистеме становится все более важным навыком. Успех приходит от осознания того, как различные секторы влияют друг на друга. Одна вещь, которую советует Сигел компаниям, это составить карту влияния своей экосистемы и посмотреть, где ключевые составляющие влияют на других, а также зависят от других.

Фото: Pixabay

4. Сосредоточьтесь на построении отношений

Самые эффективные специалисты строят прочные отношения внутри и за пределами своей организации, чтобы получить критическую информацию, которую они могли бы пропустить, если бы изолировались.

Люди не из компании предлагают другие точки зрения, которые могут быть не менее ценными.

5. Привыкайте к постоянным изменениям

Революция искусственного интеллекта реальна, и вместо того, чтобы бояться ее, мы должны рассматривать ее как шанс для развития и роста.

Развивая человеческие навыки, понимая экосистемы отрасли, принимая изменения и сосредотачиваясь на внутренних и внешних отношениях, вы можете построить карьеру, которая не только выживет, но и будет процветать в эпоху искусственного интеллекта.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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