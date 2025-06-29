Звикайте до постійних змін: 5 порад, як вижити в епоху штучного інтелекту

Швидкий розвиток штучного інтелекту змінює цілі галузі, переосмислює посадові ролі та робить адаптивність важливішою, ніж будь-коли.

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ШІ не просто впливає на карʼєрні можливості, а й загалом змінює наше життя, до чого варто готуватися вже, пише CNBC.

Роберт Сігел, викладач Стенфордської вищої школи бізнесу та автор книги "Системний лідер", 23 роки вивчав, як професіонали можуть орієнтуватися в швидких змінах. Стійкість в епоху штучного інтелекту вимагає поєднання безперервного навчання, адаптивності та побудови відносин.

Він вивчиа понад 400 лідерів з усього світу, виділивши п'ять звичок для майбутнього успіху:

1. Будьте постійним учнем

Найуспішніші люди, ті, хто будує успішну кар'єру в умовах невизначеності, активно шукають нові знання та навички.

Вони розуміють, що ігнорування змін, які вам не подобаються, особливо коли йдеться про технології, є небезпечною пасткою, яка може призвести до застаріння.

Експерт радить записатися на курс зі штучного інтелекту або спілкуватися з колегами, які перебувають на різних етапах своєї кар'єри, особливо з молодшими людьми, які краще знаються на технологіях.

2. Збалансуйте силу та емпатію

Штучний інтелект добре розбирається в логіці та аналізі даних, але він не має здатності до справжнього емоційного розуміння.

Кеті Мацарелла, генеральна директорка Graybar, компанії, що спеціалізується на управлінні ланцюгами поставок, казала, що хоча важливо притягувати людей до відповідальності, коли вона бачить, що хтось має труднощі на роботі, вона починає з відкритої розмови, перш ніж приймати будь-які важливі кадрові рішення.

Успішні люди знаходять спосіб поєднувати амбіції та доброту.

3. Мисліть екосистемами, а не ізольовано

Здатність розуміти своє місце в ширшій екосистемі стає дедалі важливішою навичкою. Успіх приходить від усвідомлення того, як різні сектори впливають один на одного. Одна річ, яку радить Сігел компаніям, це скласти карту впливу своєї екосистеми та подивитися, де ключові складові впливають на інших, а також залежать від інших.

Фото: Pixabay

4. Зосередьтеся на побудові відносин

Найефективніші фахівці будують міцні відносини всередині та за межами своєї організації, щоб отримати критичну інформацію, яку вони могли б пропустити, якби ізолювалися.

Люди не з компанії пропонують інші точки зору, які можуть бути не менш цінними.

5. Звикайте до постійних змін

Революція штучного інтелекту реальна, і замість того, щоб боятися її, ми повинні розглядати її як шанс для розвитку та зростання.

Розвиваючи людські навички, розуміючи екосистеми галузі, приймаючи зміни та зосереджуючись на внутрішніх та зовнішніх відносинах, ви можете побудувати кар'єру, яка не лише виживе, а й процвітатиме в епоху штучного інтелекту.

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