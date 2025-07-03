3 июля 2025 года: Мокия, Марка и Демида — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться и отказывать в помощи.

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Что случилось 3 июля?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мокия, Марка и Демида. В IV веке Мокия и Марка схватили как христиан и представили на суд императора Максимиана. Они отказались принести жертву идолам, за что их убили мечом. Святой мученик Демид Кесарийский жил в начале II века и пострадал за христианскую веру при императоре Траяне. Его схватили и подвергли жестоким пыткам, а затем казнили в Кесарии Каппадокийской.

Что нельзя делать 3 июля:

ругаться;

употреблять алкогольные напитки;

жадничать и отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

собака плохо спит, мало ест или роет лапами землю — погода ухудшится;

паук плетет длинную паутину — к хорошей погоде;

роем летают комары — будет тепло.

День ангела празднуют:

Георгий, Анатолий, Марк, Василий, Иван, Константин, Филипп.

Родились 3 июля:

1883 год — Франц Кафка (ум. 1924), чешский философ, немецкоязычный писатель;

1962 год — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии "Золотой глобус".

Также в этот день:

1886 год — Карл Бенц совершает первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;

1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1928 год – в продаже появились первые телевизоры.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.