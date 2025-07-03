3 липня 2025 року: Мокія, Марка і Демида — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися і відмовляти в допомозі.
Що сталося 3 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мокія, Марка і Демида. У IV столітті Мокія і Марка схопили як християн і представили на суд імператора Максиміана. Вони відмовилися принести жертву ідолам, за що їх убили мечем. Святий мученик Демид Кесарійський жив на початку II століття і постраждав за християнську віру при імператорі Траяні. Його схопили і піддали жорстоким тортурам, а потім стратили в Кесарії Каппадокійській.
Що не можна робити 3 липня:
- лаятися;
- вживати алкогольні напої;
- скупитися і відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- собака погано спить, мало їсть або риє лапами землю — погода погіршиться;
- павук плете довгу павутину — до гарної погоди;
- роєм літають комарі — буде тепло.
День ангела святкують:
Георгій, Анатолій, Марк, Василь, Іван, Костянтин, Пилип.
Народилися 3 липня:
1883 рік — Франц Кафка (пом. 1924), чеський філософ, німецькомовний письменник;
1962 рік — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, тричі володар премії "Золотий глобус".
Також цього дня:
1886 рік — Карл Бенц здійснює перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;
1917 рік — виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;
1928 рік — у продажу з'явилися перші телевізори.
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