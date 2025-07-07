Какую собаку завести: крупные пушистые породы, которые идеально подходят для объятий
С пушистыми собаками крупных пород не сравнятся другие виды животных. Специалисты утверждают: эти великаны не только поражают внешностью, но и имеют огромное сердце и нежную натуру.
Многие избегают больших собак, считая, что они слишком требовательны или требуют много пространства. Но на самом деле они часто очень ласковые, спокойные и идеально подходят для жизни в любящей семье, объясняет ветеринарка-доктор Нита Васудеван, пишет Paradepets.
А ветеринарка Абель Гонсалес добавляет: большинство этих пород сначала выводили для работы с людьми — для охраны, перевозки грузов или спасения. Но объятия для них — естественная потребность.
"Эти собаки не плюшевые игрушки. У них есть инстинкты, которыми они руководствуются, — говорит она, — Им нужны нагрузки, тренировки и задачи. Только так они будут счастливы и уравновешены — именно тогда и появляется настоящая близость".
Большие пушистые породы собак: как выбрать
1. Бернский зенненхунд
Это настоящие "пушистые великаны". Доктор Гонсалес называет их "ласковыми гигантами", ведь исторически они работали на фермах в швейцарских Альпах.
"Им нужно пространство, прохлада и активные хозяева, которые смогут предложить занятия, такие как вывоз тележек", — говорит она.
Но эти собаки всегда остаются рядом с хозяином. Они любят быть рядом и охотно спят на диване.
Характеристики породы
- Характер: добродушный, спокойный, сильный
- Рост: 58-70 см
- Вес: 32-52 кг
- Продолжительность жизни: 7-10 лет
2. Староанглийская овчарка
Эта порода знакома многим из мультфильмов — например, именно такая собака была у принца Эрика в "Русалочке". Овчарок вывели еще в XVIII веке для перегона скота.
"Они умные, адаптивные и чрезвычайно ласковые", — говорит доктор Дженнифер Сперри.
Их густую шерсть придется регулярно расчесывать, но в обмен вы получите чрезвычайно нежного друга, который буквально "липнет" к людям — настоящий "пес-липучка".
Характеристики породы
- Характер: умный, нежный, приспосабливаемый
- Рост: от 53 см
- Вес: 27-45 кг
- Продолжительность жизни: 10-12 лет
3. Золотистый ретривер
Это одна из самых любимых пород в мире — большие пушистые псы с мягким характером. Их вывели в Шотландии как охотничьих собак, способных работать на суше и в воде.
"Ретриверы были созданы как помощники охотников. Поэтому их отличает нежность, послушание и сильная потребность нравиться людям", — отмечает доктор Сперри.
Их шерсть, взгляд и преданность делают их идеальными для объятий.
Характеристики породы
- Характер: умный, дружелюбный, преданный
- Рост: 55-61 см
- Вес: 25-34 кг
- Продолжительность жизни: 10-12 лет
4. Сенбернар
Настоящий символ "доброго гиганта". Сенбернары ласковые, уравновешенные и прекрасно ладят с детьми, поэтому их часто называют "няньками".
"Несмотря на размеры, они очень нежные и любят быть рядом с людьми", — говорит доктор Сперри.
Характеристики породы
- Характер: игривый, добродушный, любопытный
- Рост: 66-76 см
- Вес: 54-82 кг
- Продолжительность жизни: 8-10 лет
5. Самоед
Ищете белого пушистика? Самоеды — будто облако на лапках. Их вывели в Сибири для перевозки грузов и пастьбы, поэтому шерсть у них соответствующая — плотная, объемная, теплая.
"Будьте готовы к частому грумингу", — предостерегает доктор Васудеван.
Но результат того стоит — самоеды известны своей общительностью, энергией и легендарной улыбкой.
Характеристики породы
- Характер: доброжелательный, нежный, активный
- Рост: 48-60 см
- Вес: 16-30 кг
- Продолжительность жизни: 12-14 лет
6. Ньюфаундленд
Хоть выглядят величественно, ньюфаундленды — это добрые великаны. Когда-то они спасали рыбаков и вытаскивали сети из воды.
"Это плюшевые медведи с добрым сердцем. Они спокойные, нежные и очень хорошо ладят с детьми", — говорит доктор Гонсалес.
Они идеальные семейные собаки — уравновешенные, большие и готовы обниматься часами.
Характеристики породы
- Характер: преданный, ласковый, терпеливый
- Рост: от 66 см
- Вес: 45-68 кг
- Продолжительность жизни: 9-10 лет
7. Большая пиренейская собака
Эти спокойные, уверенные в себе собаки имеют храбрую душу и мягкую шерсть. Когда-то они охраняли стадо в горах, поэтому нуждаются в цели и занятиях.
"Им нужна задача — хотя бы следить за двором или ловить белок. Без цели они могут придумать себе "развлечение", например, выкапывание газона", — предупреждает доктор Гонсалес.
Характеристики породы
- Характер: умный, спокойный, терпеливый
- Рост: 63-81 см
- Вес: от 39 кг
- Продолжительность жизни: 10-12 лет
Напомним, относительно новая порода собак кавапу, которые похожи на маленьких плюшевых мишек, стала очень популярной в последнее время. В связи с этим, ученые предупреждают, что у этой породы собак достаточно много проблем со здоровьем, к лечению которых должны быть готовы их владельцы.
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