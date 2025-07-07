Какую собаку завести: крупные пушистые породы, которые идеально подходят для объятий

С пушистыми собаками крупных пород не сравнятся другие виды животных. Специалисты утверждают: эти великаны не только поражают внешностью, но и имеют огромное сердце и нежную натуру.

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Многие избегают больших собак, считая, что они слишком требовательны или требуют много пространства. Но на самом деле они часто очень ласковые, спокойные и идеально подходят для жизни в любящей семье, объясняет ветеринарка-доктор Нита Васудеван, пишет Paradepets.

А ветеринарка Абель Гонсалес добавляет: большинство этих пород сначала выводили для работы с людьми — для охраны, перевозки грузов или спасения. Но объятия для них — естественная потребность.

"Эти собаки не плюшевые игрушки. У них есть инстинкты, которыми они руководствуются, — говорит она, — Им нужны нагрузки, тренировки и задачи. Только так они будут счастливы и уравновешены — именно тогда и появляется настоящая близость".

Большие пушистые породы собак: как выбрать

1. Бернский зенненхунд

Это настоящие "пушистые великаны". Доктор Гонсалес называет их "ласковыми гигантами", ведь исторически они работали на фермах в швейцарских Альпах.

"Им нужно пространство, прохлада и активные хозяева, которые смогут предложить занятия, такие как вывоз тележек", — говорит она.

Но эти собаки всегда остаются рядом с хозяином. Они любят быть рядом и охотно спят на диване.

Характеристики породы

Характер: добродушный, спокойный, сильный

Рост: 58-70 см

Вес: 32-52 кг

Продолжительность жизни: 7-10 лет

2. Староанглийская овчарка

Эта порода знакома многим из мультфильмов — например, именно такая собака была у принца Эрика в "Русалочке". Овчарок вывели еще в XVIII веке для перегона скота.

"Они умные, адаптивные и чрезвычайно ласковые", — говорит доктор Дженнифер Сперри.

Их густую шерсть придется регулярно расчесывать, но в обмен вы получите чрезвычайно нежного друга, который буквально "липнет" к людям — настоящий "пес-липучка".

Характеристики породы

Характер: умный, нежный, приспосабливаемый

Рост: от 53 см

Вес: 27-45 кг

Продолжительность жизни: 10-12 лет

3. Золотистый ретривер

Это одна из самых любимых пород в мире — большие пушистые псы с мягким характером. Их вывели в Шотландии как охотничьих собак, способных работать на суше и в воде.

"Ретриверы были созданы как помощники охотников. Поэтому их отличает нежность, послушание и сильная потребность нравиться людям", — отмечает доктор Сперри.

Их шерсть, взгляд и преданность делают их идеальными для объятий.

Характеристики породы

Характер: умный, дружелюбный, преданный

Рост: 55-61 см

Вес: 25-34 кг

Продолжительность жизни: 10-12 лет

4. Сенбернар

Настоящий символ "доброго гиганта". Сенбернары ласковые, уравновешенные и прекрасно ладят с детьми, поэтому их часто называют "няньками".

"Несмотря на размеры, они очень нежные и любят быть рядом с людьми", — говорит доктор Сперри.

Характеристики породы

Характер: игривый, добродушный, любопытный

Рост: 66-76 см

Вес: 54-82 кг

Продолжительность жизни: 8-10 лет

5. Самоед

Ищете белого пушистика? Самоеды — будто облако на лапках. Их вывели в Сибири для перевозки грузов и пастьбы, поэтому шерсть у них соответствующая — плотная, объемная, теплая.

"Будьте готовы к частому грумингу", — предостерегает доктор Васудеван.

Но результат того стоит — самоеды известны своей общительностью, энергией и легендарной улыбкой.

Характеристики породы

Характер: доброжелательный, нежный, активный

Рост: 48-60 см

Вес: 16-30 кг

Продолжительность жизни: 12-14 лет

6. Ньюфаундленд

Хоть выглядят величественно, ньюфаундленды — это добрые великаны. Когда-то они спасали рыбаков и вытаскивали сети из воды.

"Это плюшевые медведи с добрым сердцем. Они спокойные, нежные и очень хорошо ладят с детьми", — говорит доктор Гонсалес.

Они идеальные семейные собаки — уравновешенные, большие и готовы обниматься часами.

Характеристики породы

Характер: преданный, ласковый, терпеливый

Рост: от 66 см

Вес: 45-68 кг

Продолжительность жизни: 9-10 лет

7. Большая пиренейская собака

Эти спокойные, уверенные в себе собаки имеют храбрую душу и мягкую шерсть. Когда-то они охраняли стадо в горах, поэтому нуждаются в цели и занятиях.

"Им нужна задача — хотя бы следить за двором или ловить белок. Без цели они могут придумать себе "развлечение", например, выкапывание газона", — предупреждает доктор Гонсалес.

Характеристики породы

Характер: умный, спокойный, терпеливый

Рост: 63-81 см

Вес: от 39 кг

Продолжительность жизни: 10-12 лет

Напомним, относительно новая порода собак кавапу, которые похожи на маленьких плюшевых мишек, стала очень популярной в последнее время. В связи с этим, ученые предупреждают, что у этой породы собак достаточно много проблем со здоровьем, к лечению которых должны быть готовы их владельцы.

Фокус также писал, что ученые рассказали, каким образом собаки точно знают, о чем думает человек. Собаки улавливают сигналы, о передаче которых люди даже не знают.