У самой модной породы собак нашли проблему: плохие новости для обладателей бежевых ковров

Относительно новая порода собака кавапу, которые похожи на маленьких плюшевых мишек, стала очень популярной в последнее время. В связи с этим, ученые предупреждают, что у этой породы собак достаточно много проблем со здоровьем, к лечению которых должны быть готовы их владельцы.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых, помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и той-пуделя или миниатюрного пуделя чаще остальных пород страдает диареей. У кавапу в три раза чаще диагностируют это заболеванием, чем к примеру, у чихуахуа.

Команда ученых из Королевского ветеринарного колледжа (RVC) в Лондоне проанализировала медицинские карты более 2 млн собак, которых приводили к ветеринару. Данные показали, что кавапу чаще всего страдают от проносов, с годовым риском заболеваемости 14,95%.

На втором месте по частоте диареи оказалась мальтийская болонка, следующим идет миниатюрный пудель, а на третьем месте – немецкая овчарка. Наименее склонны к такой проблеме со здоровьем оказались джек-рассел-терьер и чихуахуа.

Владельцы кавапу, заплатив немалую сумму за собаку, сталкиваются с разорительными счетами в ветеринарных клиниках из-за постоянно повторяющихся проблем со здоровьем. Более того, многие представители этой породы имеют достаточно “приставучий” характер, а также демонстрируют признаки агрессии к другим животным и избирательны в еде, что часто требует покупки дорогостоящих кормов.

“Пудельные помеси должны были стать решением всех проблем – они гипоаллергенны, имеют небольшие размеры, легко обучаемы и абсолютно милы. Но во многих случаях плохо воспитанная, недостаточно социализированная собака может стать рецептом проблем с высокой распространенностью заболеваний межпозвоночных дисков, аллергии, иммуноопосредованных заболеваний и тревожности разлуки”, - говорит ветеринар Франческа Верни.

Пудельные помеси должны были стать решением всех проблем Фото: Alan Tunnicliffe Photography/simonbradfield

Он отмечает, что кавапу также подвержены таким заболеваниям, как вывих надколенника, стоматологическим проблемам, таким как кариес и неприятный запах изо рта.

Новое исследование также показало, что кавапу до 3 лет, а также в возрасте от 9 лет и старше чаще страдают диареей, чем собаки этой же породы в возрасте от 4 до 5 лет. Эксперты полагают, что это связано с тем, что молодые собаки чаще едят то, что не следует, а это приводит к проблемам с пищеварением. В это же время пожилые кавапу испытывают проблемы из-за осложнений, связанных со старением.

К счастью для своих владельцев, большинство кавапу быстро оправляются от проблем с пищеварением. Как показала статистика, более 80% собак потребовался всего один визит к ветеринару, чтобы избавиться от проблемы.

“Новое исследование показывает, что случаи диареи очень распространены у этой породы собак, но владельцам не стоит паниковать, большинство собак выздоравливают в течение нескольких дней после лечения у ветеринара”, - говорит доцент кафедры эпидемиологии животных-компаньонов в Королевском ветеринарном колледже и соавтор статьи Дэн О'Нил.

Диарея у собак может быть опасна из-за риска обезвоживания, особенно у щенков, а также пожилых собак. Если проблема серьезная или длительная, она может привести к потере электролитов и других важных питательных веществ, что может привести к повреждению органов или даже смерти.

Напомним, ученые рассказали, каким образом собаки точно знают, о чем думает человек. Собаки улавливают сигналы, о передаче которых люди даже не знают.