У наймоднішої породи собак знайшли проблему: погані новини для власників бежевих килимів

Відносно нова порода собак кавапу, які схожі на маленьких плюшевих ведмедиків, стала дуже популярною останнім часом. У зв'язку з цим, вчені попереджають, що у цієї породи собак досить багато проблем зі здоров'ям, до лікування яких мають бути готові їхні власники.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За словами вчених, помісь кавалер-кінг-чарльз-спанієля і той-пуделя або мініатюрного пуделя частіше за інші породи страждає на діарею. У кавапу втричі частіше діагностують це захворювання, ніж, наприклад, у чихуахуа.

Команда вчених із Королівського ветеринарного коледжу (RVC) у Лондоні проаналізувала медичні карти понад 2 млн собак, яких приводили до ветеринара. Дані показали, що кавапу найчастіше страждають від проносів, з річним ризиком захворюваності 14,95%.

На другому місці за частотою діареї опинилася мальтійська болонка, наступним йде мініатюрний пудель, а на третьому місці — німецька вівчарка. Найменш схильними до такої проблеми зі здоров'ям виявилися джек-рассел-тер'єр і чихуахуа.

Власники кавапу, заплативши чималу суму за собаку, стикаються з руйнівними рахунками у ветеринарних клініках через постійно повторювані проблеми зі здоров'ям. Ба більше, багато представників цієї породи мають досить "приставучий" характер, а також демонструють ознаки агресії до інших тварин і вибагливі в їжі, що часто вимагає купівлі дорогих кормів.

"Пудельні помісі мали б стати розв'язанням усіх проблем — вони гіпоалергенні, мають невеликі розміри, легко навчаються й абсолютно милі. Але в багатьох випадках погано вихована, недостатньо соціалізована собака може стати рецептом проблем з високою поширеністю захворювань міжхребцевих дисків, алергії, імуноопосередкованих захворювань і тривожності розлуки", — каже ветеринар Франческа Верні.

Пудельні помісі мали стати вирішенням усіх проблем Фото: Alan Tunnicliffe Photography/simonbradfield

Він зазначає, що кавапу також схильні до таких захворювань, як вивих надколінка, стоматологічних проблем, як-от карієс і неприємний запах із рота.

Нове дослідження також показало, що кавапу до 3 років, а також у віці від 9 років і старше частіше страждають на діарею, ніж собаки цієї ж породи у віці від 4 до 5 років. Експерти вважають, що це пов'язано з тим, що молоді собаки частіше їдять те, що не слід, а це призводить до проблем із травленням. Водночас літні кавапу відчувають проблеми через ускладнення, пов'язані зі старінням.

На щастя для своїх власників, більшість кавапу швидко оговтуються від проблем із травленням. Як показала статистика, понад 80% собак знадобився всього один візит до ветеринара, щоб позбутися проблеми.

"Нове дослідження показує, що випадки діареї дуже поширені у цієї породи собак, але власникам не варто панікувати, більшість собак одужують упродовж кількох днів після лікування у ветеринара", — каже доцент кафедри епідеміології тварин-компаньйонів у Королівському ветеринарному коледжі та співавтор статті Ден О'Ніл.

Діарея у собак може бути небезпечною через ризик зневоднення, особливо у цуценят, а також літніх собак. Якщо проблема серйозна або тривала, вона може призвести до втрати електролітів та інших важливих поживних речовин, що може призвести до пошкодження органів або навіть смерті.

Нагадаємо, вчені розповіли, яким чином собаки точно знають, про що думає людина. Собаки вловлюють сигнали, про передачу яких люди навіть не знають.