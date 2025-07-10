10 июля 2025 года: Антония Печерского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.
Что случилось 10 июля?
Сегодня православная церковь почитает память Антония Печерского. Антоний с юности интересовался религией. Когда-то поехал в Палестину, чтобы посмотреть, где родился Иисус Христос, а также на гору Афон. Там принял постриг и прожил несколько лет, но позже игумен Афонский получил от Бога знак отпустить Антония домой, чтобы тот нес христианство по родной земле. В Киеве Антоний основал Киево-Печерскую Лавру. За свои деяния он получил дар исцеления.
Что нельзя делать 10 июля:
- стричь волосы;
- ругаться, злословить, ссориться;
- носить старую или грязную одежду.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — удачное время для рыбалки;
- ночная гроза к хорошей погоде;
- радуга – к ветренной погоде;
- не видно бабочек — будет дождь.
День ангела празднуют:
Антон, Георгий, Даниил, Степан, Роман.
Родились 10 июля:
1953 год — Леонид Буряк, советский и украинский футболист и тренер;
1856 год — Никола Тесла, сербско-американский физик, изобретатель в области электро- и радиотехники.
Также в этот день:
1547 год — в Королевстве Франция происходит последняя официально разрешенная королем дуэль;
1878 год — в Англии футбольный арбитр впервые использует на поле свисток (до этого судьи кричали);
1994 год — Леонид Кучма становится Президентом Украины.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.