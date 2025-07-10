10 июля 2025 года: Антония Печерского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.

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Что случилось 10 июля?

Сегодня православная церковь почитает память Антония Печерского. Антоний с юности интересовался религией. Когда-то поехал в Палестину, чтобы посмотреть, где родился Иисус Христос, а также на гору Афон. Там принял постриг и прожил несколько лет, но позже игумен Афонский получил от Бога знак отпустить Антония домой, чтобы тот нес христианство по родной земле. В Киеве Антоний основал Киево-Печерскую Лавру. За свои деяния он получил дар исцеления.

Что нельзя делать 10 июля:

стричь волосы;

ругаться, злословить, ссориться;

носить старую или грязную одежду.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — удачное время для рыбалки;

ночная гроза к хорошей погоде;

радуга – к ветренной погоде;

не видно бабочек — будет дождь.

День ангела празднуют:

Антон, Георгий, Даниил, Степан, Роман.

Родились 10 июля:

1953 год — Леонид Буряк, советский и украинский футболист и тренер;

1856 год — Никола Тесла, сербско-американский физик, изобретатель в области электро- и радиотехники.

Также в этот день:

1547 год — в Королевстве Франция происходит последняя официально разрешенная королем дуэль;

1878 год — в Англии футбольный арбитр впервые использует на поле свисток (до этого судьи кричали);

1994 год — Леонид Кучма становится Президентом Украины.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.