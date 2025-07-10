10 липня 2025 року: Антонія Печерського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися з батьками і ображати тварин.

Related video

Що сталося 10 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Антонія Печерського. Антоній з юності цікавився релігією. Колись поїхав до Палестини, щоб подивитися, де народився Ісус Христос, а також на гору Афон. Там прийняв постриг і прожив кілька років, але пізніше ігумен Афонський отримав від Бога знак відпустити Антонія додому, щоб той ніс християнство рідною землею. У Києві Антоній заснував Києво-Печерську Лавру. За свої діяння він отримав дар зцілення.

Що не можна робити 10 липня:

стригти волосся;

лаятися, злословити, сваритися;

носити старий або брудний одяг.

Народні прикмети та повір'я:

іде дощ — вдалий час для риболовлі;

нічна гроза — до гарної погоди;

веселка — до вітряної погоди;

не видно метеликів — буде дощ.

День ангела святкують:

Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман.

Народилися 10 липня:

1953 рік — Леонід Буряк, радянський та український футболіст і тренер;

1856 рік — Нікола Тесла, сербсько-американський фізик, винахідник у галузі електро- і радіотехніки.

Також цього дня:

1547 рік — у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;

1878 рік — в Англії футбольний арбітр уперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1994 рік — Леонід Кучма стає Президентом України.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.