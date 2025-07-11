11 июля 2025 года: княгини Ольги — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стирать белье и ссориться с родными.

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Что случилось 11 июля?

Сегодня православная церковь почитает память княгини Ольги. Она родилась в языческой семье. Киевский Игорь однаждыы увидел девушку и решил жениться на ней. В 945 году князя убили древляне, хотя княгиня жестоко отомстила за это. Она управляла государством успешно и сильно. В 955 году она приняла крещение и получила имя Елена. Привела после этого ко Христу многих киевлян и даже пыталась повлиять на своего сына, Святослава, который оставался убежденным язычником.

Что нельзя делать 11 июля:

стирать белье – могут болеть руки;

ссориться с родными;

планировать свадьбу.

Народные приметы и поверья:

гремит гром – рыбалка будет удачной;

день солнечный – будет хороший урожай хлеба;

утром много росы – плохо уродят огурцы и помидоры.

День ангела празднуют:

Иван, Сергей, Герман, Павел.

Также в этот день:

1576 год — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию;

1888 год — в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыли памятник Богдану Хмельницкому;

1943 год — кульминация Волынской трагедии;

1944 год — учрежден Украинский Главный Освободительный Совет — политический провод УПА;

2008 год — компания "Apple Inc." открыла iPhone App Store.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.