11 липня 2025 року: княгині Ольги — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прати білизну і сваритися з рідними.
Що сталося 11 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять княгині Ольги. Вона народилася в язичницькій родині. Київський Ігор одного разу побачив дівчину і вирішив одружитися з нею. 945 року князя вбили древляни, хоча княгиня жорстоко помстилася за це. Вона керувала державою успішно і сильно. У 955 році вона прийняла хрещення і отримала ім'я Олена. Привела після цього до Христа багатьох киян і навіть намагалася вплинути на свого сина, Святослава, який залишався переконаним язичником.
Що не можна робити 11 липня:
- прати білизну — можуть боліти руки;
- сваритися з рідними;
- планувати весілля.
Народні прикмети та повір'я:
- гримить грім — риболовля буде вдалою;
- день сонячний — буде гарний урожай хліба;
- вранці багато роси — погано вродять огірки і помідори.
День ангела святкують:
Іван, Сергій, Герман, Павло.
Також цього дня:
1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію;
1888 рік — у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому;
1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;
1944 рік — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;
2008 рік — компанія "Apple Inc." відкрила iPhone App Store.
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