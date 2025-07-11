11 липня 2025 року: княгині Ольги — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прати білизну і сваритися з рідними.

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Що сталося 11 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять княгині Ольги. Вона народилася в язичницькій родині. Київський Ігор одного разу побачив дівчину і вирішив одружитися з нею. 945 року князя вбили древляни, хоча княгиня жорстоко помстилася за це. Вона керувала державою успішно і сильно. У 955 році вона прийняла хрещення і отримала ім'я Олена. Привела після цього до Христа багатьох киян і навіть намагалася вплинути на свого сина, Святослава, який залишався переконаним язичником.

Що не можна робити 11 липня:

прати білизну — можуть боліти руки;

сваритися з рідними;

планувати весілля.

Народні прикмети та повір'я:

гримить грім — риболовля буде вдалою;

день сонячний — буде гарний урожай хліба;

вранці багато роси — погано вродять огірки і помідори.

День ангела святкують:

Іван, Сергій, Герман, Павло.

Також цього дня:

1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію;

1888 рік — у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;

1944 рік — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;

2008 рік — компанія "Apple Inc." відкрила iPhone App Store.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.