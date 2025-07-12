12 июля 2025 года: мучеников Прокла и Илария — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя делать ремонт, убирать и стирать.

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Что случилось 12 июля?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Прокла и Илария. Они были племянником и дядей. Их подвергли страшным пыткам за веру в Христа (бег за колесницей, привязывание к столбу, тюрьма и обезглавливание), но до самой смерти мученики были верны Господу.

Что нельзя делать 12 июля:

делать ремонт;

убирать и стирать;

работать с огнем.

Народные приметы и поверья:

в лесу появились грибы — скоро похолодает;

роса долго сохнет после ночи — ждите грозу;

на верхушках деревьев пожелтели листья — осень будет ранней;

громко жужжат пчелы — к жаре.

День ангела празднуют:

Иван, Андрей, Михаил, Антон, Арсений, Гаврило, Федор, Мария, Вероника.

Родились в этот день:

100 год до н. э — Гай Юлий Цезарь, римский император;

1884 год — Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор;

Также в этот день:

1679 год — впервые издан акт, гарантирующий судебные права граждан, английским королем Карлом II;

1776 год — Джеймс Кук отправился в свою последнюю экспедицию;

1917 год — во время Первой мировой войны Имперская армия Германии впервые использует в качестве боевого ядовитого вещества газ — иприт.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.