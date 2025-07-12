12 июля 2025 года: мучеников Прокла и Илария — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя делать ремонт, убирать и стирать.
Что случилось 12 июля?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Прокла и Илария. Они были племянником и дядей. Их подвергли страшным пыткам за веру в Христа (бег за колесницей, привязывание к столбу, тюрьма и обезглавливание), но до самой смерти мученики были верны Господу.
Что нельзя делать 12 июля:
- делать ремонт;
- убирать и стирать;
- работать с огнем.
Народные приметы и поверья:
- в лесу появились грибы — скоро похолодает;
- роса долго сохнет после ночи — ждите грозу;
- на верхушках деревьев пожелтели листья — осень будет ранней;
- громко жужжат пчелы — к жаре.
День ангела празднуют:
Иван, Андрей, Михаил, Антон, Арсений, Гаврило, Федор, Мария, Вероника.
Родились в этот день:
100 год до н. э — Гай Юлий Цезарь, римский император;
1884 год — Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор;
Также в этот день:
1679 год — впервые издан акт, гарантирующий судебные права граждан, английским королем Карлом II;
1776 год — Джеймс Кук отправился в свою последнюю экспедицию;
1917 год — во время Первой мировой войны Имперская армия Германии впервые использует в качестве боевого ядовитого вещества газ — иприт.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.