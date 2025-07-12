12 липня 2025 року: мучеників Прокла та Іларія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна робити ремонт, прибирати і прати.

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Що сталося 12 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Прокла та Іларія. Вони були племінником і дядьком. Їх піддали страшним тортурам за віру в Христа (біг за колісницею, прив'язування до стовпа, в'язниця і обезголовлення), але до самої смерті мученики були вірні Господу.

Що не можна робити 12 липня:

робити ремонт;

прибирати і прати;

працювати з вогнем.

Народні прикмети та повір'я:

у лісі з'явилися гриби — скоро похолодає;

роса довго сохне після ночі — чекайте грозу;

на верхівках дерев пожовкло листя — осінь буде ранньою;

голосно дзижчать бджоли — до спеки.

День ангела святкують:

Іван, Андрій, Михайло, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія, Вероніка.

Народилися в цей день:

100 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар, римський імператор;

1884 рік — Амедео Модільяні, італійський художник і скульптор;

Також цього дня:

1679 рік — уперше видано акт, що гарантує судові права громадян, англійським королем Карлом II;

1776 рік — Джеймс Кук вирушив у свою останню експедицію;

1917 рік — під час Першої світової війни Імперська армія Німеччини вперше використовує як бойову отруйну речовину газ — іприт.

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