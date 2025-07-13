13 июля 2025 года: Собор архангела Гавриила — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя плакать и ссориться с родными.

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Что случилось 13 июля?

Сегодня православная церковь почитает Собор архангела Гавриила. Он был первым, кто возвестил Марию о том, что она родит Сына Божьего, а также рассказал женщинам о Воскресении Христа и предстал перед распятием, чтобы рассказать, что Ирод собирается убить всех младенцев. Сегодняшний праздник связан с освящением Константинопольского храма в его честь.

Что нельзя делать 13 июля:

плакать;

ссориться с родными;

снимать паутину в доме;

собирать ягоды.

Народные приметы и поверья:

сухая погода – осень будет теплой;

сильный дождь – урожай будет слабым;

пчелы гудят над полями — будет жара.

День ангела празднуют:

Антон, Степан, Юлиан.

Родились 13 июля:

1944 год — Эрне Рубик, венгерский изобретатель и скульптор, создатель знаменитого кубика Рубика;

1976 год – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.

Также в этот день:

1772 год — Джеймс Кук отправился в первое в истории кругосветное плавание с запада на восток;

1837 год — королева Виктория переехала в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании;

1897 год — Гульельмо Маркони получил патент на радио;

1908 год — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры, где впервые принимают участие женщины;

1930 год — начинается первый чемпионат мира по футболу;

1973 год — выходит первый альбом группы "Queen".

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.