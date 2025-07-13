13 июля 2025 года: Собор архангела Гавриила — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя плакать и ссориться с родными.
Что случилось 13 июля?
Сегодня православная церковь почитает Собор архангела Гавриила. Он был первым, кто возвестил Марию о том, что она родит Сына Божьего, а также рассказал женщинам о Воскресении Христа и предстал перед распятием, чтобы рассказать, что Ирод собирается убить всех младенцев. Сегодняшний праздник связан с освящением Константинопольского храма в его честь.
Что нельзя делать 13 июля:
- плакать;
- ссориться с родными;
- снимать паутину в доме;
- собирать ягоды.
Народные приметы и поверья:
- сухая погода – осень будет теплой;
- сильный дождь – урожай будет слабым;
- пчелы гудят над полями — будет жара.
День ангела празднуют:
Антон, Степан, Юлиан.
Родились 13 июля:
1944 год — Эрне Рубик, венгерский изобретатель и скульптор, создатель знаменитого кубика Рубика;
1976 год – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.
Также в этот день:
1772 год — Джеймс Кук отправился в первое в истории кругосветное плавание с запада на восток;
1837 год — королева Виктория переехала в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании;
1897 год — Гульельмо Маркони получил патент на радио;
1908 год — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры, где впервые принимают участие женщины;
1930 год — начинается первый чемпионат мира по футболу;
1973 год — выходит первый альбом группы "Queen".
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.