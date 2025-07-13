13 липня 2025 року: Собор архангела Гавриїла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна плакати і сваритися з рідними.

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Що сталося 13 липня?

Сьогодні православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла. Він був першим, хто сповістив Марію про те, що вона народить Сина Божого, а також розповів жінкам про Воскресіння Христа і постав перед розп'яттям, щоб розповісти, що Ірод збирається вбити всіх немовлят. Сьогоднішнє свято пов'язане з освяченням Константинопольського храму на його честь.

Що не можна робити 13 липня:

плакати;

сваритися з рідними;

знімати павутину в будинку;

збирати ягоди.

Народні прикмети та повір'я:

суха погода — осінь буде теплою;

сильний дощ — урожай буде слабким;

бджоли гудуть над полями — буде спека.

День ангела святкують:

Антон, Степан, Юліан.

Народилися 13 липня:

1944 рік — Ерне Рубік, угорський винахідник і скульптор, творець знаменитого кубика Рубіка;

1976 рік — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст.

Також цього дня:

1772 рік — Джеймс Кук вирушив у перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

1837 рік — королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;

1897 рік — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;

1908 рік — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;

1930 рік — починається перший чемпіонат світу з футболу;

1973 рік — виходить перший альбом групи "Queen".

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.