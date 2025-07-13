Как рассказывать о себе, чтобы всем запомниться? История абитуриента, который побрился на лысо

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"В видео, снятом для самопрезентации, вы стрижетесь на лысо. Можно поинтересоваться, в чем была идея?" — спрашиваю у абитуриента, который пришел на творческий конкурс, чтобы поступить к нам на кафедру кино- и телеискусства КНУ.

"Я знал, что спросите. Если честно, просто хотел сделать что-то, чтобы вам запомниться", — говорит парень, 18 лет.

Вопросов нет. Он действительно запомнился всем членам нашей комиссии. Что ни говорите, а это отдельный вид искусства — интересно рассказывать о себе и запоминаться людям так, чтобы после знакомства никто не забыл, как вас зовут.

Это отдельный вид искусства — интересно рассказывать о себе Фото: Freepik

Ни хвастаться, ни углубляться в тщеславие, любуясь собой, а просто заявить: "Еще вот такой я есть". Действительно иногда приходится идти на конфликт или провокацию ради провокации, чтобы о тебе говорили, чтобы тебя запомнили.

Как рассказывать о себе?

Люди забывают источник информации, но помнят ее содержание. Как-то одна профессорша в университете, где я учился, во время лекции вспомнила о своей поездке в Париж. Как выяснилось, она много путешествовала по Западной Европе. Эти слова тогда произвели на меня (студента 1 курса, который еще нигде не бывал) колоссальное впечатление. Потому что человек видел мир. И ценность ее слов для меня без преувеличения возросла в разы. Теперь уже на своих лекциях я постоянно вспоминаю истории из Венеции, Стокгольма, Дрездена. Это работает. Глобально вас никто не знает. В одном из интервью певица Мадонна вспоминала, как дети в Африке называли ее "белой женщиной". То есть даже знаменитость планетарного масштаба, которая десятилетиями не слезает с экранов, для кого-то просто "белая женщина". В вашем окружении тоже очень много людей, для кого вы просто "Мастер Василий", "Кассирша Надя" или "Странный чувак с работы". Наполните свой публичный образ важными и интересными деталями. Социальные сети должны стать вашими слугами, а не вы — их рабами. Используйте эти платформы как инструмент. Заполните профиль, указав образование, места работы, профессиональные достижения, опишите навыки и расскажите о наградах. Это не хвастовство, а констатация фактов. Вам не обязательно публиковать фото с отдыха, говорить о личной жизни или психологических проблемах. Используйте Facebook, Linkedin или даже TikTok как свое мультимедийное резюме. Вам может казаться, что это никого не интересует, но однажды услышите фразу: "Да, я читал об этом в твоем Facebook". Раздавайте визитки. В Украине это не очень распространенная практика, — разве что в деловой сфере. Зато можно найти альтернативу — запустить собственный сайт, завести блог или создать свой профиль в открытых базах данных, чтобы важная для вашего позиционирования информация была для всех максимально доступной. Как бы вы ни старались рассказывать о себе, — всего не вспомнишь. Поэтому стоит еще и коротко написать. Кому нужно, прочитает. Не перегибать палку. У меня есть знакомая, которая в искусстве рассказывания о себе достигла наивысшего уровня. Она постоянно пишет, что мало спит, имеет несколько работ, ставит на ноги мужа, рожает детей, путешествует, болеет, но при этом занимается спортом и побеждает. Это раздражает, поэтому ищите баланс и меру.

Иногда нужно рассказать и о неудаче. Как правило, наше общество, которое несет в себе ген неполноценности, даже более охотно реагирует именно на такие истории. Впрочем, конечно, лучше избегать исповеди о том, как вас снова выгнали с работы, или о своих долгах. Кому нужна эта правда?

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