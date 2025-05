Нужно ли удалить Instagram и TikTok? Ученые подтвердили, что соцсети разрушают психику

Related video

Однажды решился на эксперимент. В течение суток внимательно следил, какой контент в социальных сетях больше всего привлекает мое внимание. Всю эту "сборную солянку" постов я сохранял в отложенных, чтобы потом разобраться, чем это меня заинтересовало?

Итак, контент такой: одна коллега родила ребенка, другая — издала книгу, близкая подруга летала с братом в Ирландию, товарищ из Грузии на День святого Валентина признался девушке в любви, а какой-то парень, которого я не знаю, похвастался фото из спортзала. В общем я искренне порадовался за каждого из них, но так и не смог избавиться от ощущения, что со мной что-то не так. Где моя любовь, дети, книги, путешествия, пресс? Видимо, что-то пошло не так. Настроение испортилось. Еще вчера я сказал бы, что это из-за войны, проблем на работе, недостатка витамина D или магния B6, а также геополитической нестабильности в мире. Впрочем, все это вызывает тревожность, а не ощущение того, что ты — неудачник.

Надо ли удалить Instagram и TikTok?

Пожалуй, нет. Потому что это лишь инструменты, которые можно использовать как во вред, так и во благо себе. К сожалению, большинство людей не придерживаются базовых правил информационной гигиены, принимая в себя весь тот шлак, который выбрасывают в массы неокрепшие умы (в лучшем случае) или откровенные маргиналы. Вместо того чтобы использовать социальные сети для расширения контактов и обмена мнениями, мы залипаем на видео, где блогеры останавливают прохожих с вопросами: "Сколько вам нужно денег для жизни в Киеве?" или "Сколько стоит ваш look?". Вопросов нет — тема интересная, но суммы в ответах шокируют. Имеют ли они что-то общее с реальностью? Вопрос открытый.

Один мой знакомый, насмотревшись такого контента, решил, что ему слишком мало платят, потерял мотивацию к работе и, в конце концов, его уволили. Думает ли о таких последствиях блогер, которому важно собрать "актив" в комментариях? Вряд ли.

Научные исследования

Посмотрим на эту проблему с научной точки зрения. Сейчас ученые не могут точно определить, как шквал информационного фастфуда в социальных сетях влияет на жизнь и психику людей. Чтобы это проверить без погрешностей, нужно поместить пользователей в лабораторные условия, когда на них не будут влиять другие факторы, в частности окружение, образование и традиционные медиа. Реализовать это просто невозможно! Именно поэтому, когда у кого-то из нас формируются комплексы относительно своей внешности, черт характера, интеллектуальных способностей или степени реализованности, не всегда можно определить, когда и на почве чего они сформировались. Особенно это касается молодых людей с несформированным мировоззрением и ценностями.

В свое время для диссертации "Репрезентация сексуальности в украинских медиа" я прочитал немало научных статей о влиянии социальных сетей на самооценку. Например, М. Джонс из Технологического университета Сиднея (Австралия) в научных кругах начала дискуссию об использовании Photoshop и его влиянии на распространение "идеальных образов". Ученая утверждает, что тело, показанное в медиа, и реально существующее не могут существовать отдельно друг от друга. "Пока что нас окружают медиа-тела", — пишет Джонс. Это, в свою очередь, может усиливать депрессивные симптомы, утверждают Э. Стайс из Стэнфордского университета и С. Бирман из Техасского университета в Остине (США).

Ученые из Великобритании и Австралии также доказали, что тесное взаимодействие с социальными сетями может иметь негативные последствия для благосостояния женщин, в частности:

приводить к ухудшению качества сна (Woods and Scott, 2016);

низкой самооценке;

повышенной тревожности и депрессии (Primack, 2017);

неудовлетворенности своим внешним видом и плохому настроению (Fardouly, 2017).

Кроме того, у них возрастает риск неудовлетворенности телом и одержимости похудением (Hendrickse, 2017).

Также научно подтверждено, что манипуляции с фильтрами в Instagram повышают вероятность того, что люди будут иметь идеализированные представления о других (Hendrickse, 2017, Sheldon and Bryant, 2016). И чем больше времени мы проводим в социальных сетях, тем больше возникает негативных последствий (Tiggemann and Slater, 2013; Hendrickse, 2017; Holland and Tiggemann, 2017).

Задайте себе один вопрос

Все это не означает, что нужно закрыться от мира и жить, как в XIX веке. Просто каждый раз, когда берете в руки телефон, чтобы скоротать время за просмотром случайного контента, спросите себя: "Что мне это дает?".

