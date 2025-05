Чи видаляти Instagram і TikTok? Вчені підтвердили, що соцмережі руйнують психіку

Related video

Одного разу наважився на експеримент. Протягом доби уважно стежив, який контент у соціальних мережах найбільше привертає мою увагу. Усю цю "збірну солянку" дописів я зберігав у відкладених, щоб потім розібратися, чим це мене зацікавило?

Отже, серед наявного: одна колега народила дитину, інша — видала книгу, близька подруга літала з братом в Ірландію, товариш з Грузії на День святого Валентина освідчився дівчині у коханні, а ще якийсь хлопець, якого я не знаю, похизувався фото зі спортзалу. Загалом я щиро порадів за кожного з них, але так і не зміг позбутися відчуття, наче зі мною щось не так. Де моє кохання, діти, книги, подорожі, прес? Видно, щось пішло не так. Настрій зіпсувався. Ще вчора я сказав би, що це через війну, проблеми на роботі, нестачу вітаміну D чи магнію B6, а також геополітичну нестабільність у світі. Утім, все це викликає тривожність, а ж не відчуття того, що ти — невдаха.

Чи треба видалити Instagram і TikTok?

Мабуть, ні. Бо це лише інструменти, які можна використовувати як на шкоду, так і на благо собі. На жаль, більшість людей не дотримуються базових правил інформаційної гігієни, приймаючи в себе увесь той шлак, який викидають у маси неокріплі уми (за кращих обставин) або й відверті маргінали. Замість того, щоб використовувати соціальні мережі для розширення контактів та обміну думками, ми залипаємо на відео, де блогери зупиняють перехожих з питаннями: "Скільки вам потрібно грошей для життя у Києві?" або "Скільки коштує ваш look?". Питань нема – тема цікава, але суми у відповідях шокують. Чи мають вони щось спільне з реальністю? Питання відкрите.

Один мій знайомий, надивившись такого контенту, вирішив, що йому надто мало платять, втратив мотивацію до роботи й, зрештою, його звільнили. Чи думає про такі наслідки блогер, якому важливо зібрати "актив" у коментарях? Навряд чи.

Наукові дослідження

Подивимось на цю проблему з наукової точки зору. Наразі вчені не можуть достеменно визначити, як шквал інформаційного фастфуду в соціальних мережах впливає на життя та психіку людей. Аби це перевірити без похибок, потрібно помістити користувачів у лабораторні умови, коли на них не впливатимуть інші чинники, зокрема оточення, освіта й традиційні медіа. Реалізувати це просто неможливо! Саме тому, коли у когось з нас формуються комплекси щодо своєї зовнішності, рис характеру, інтелектуальних здібностей чи ступеня реалізованості, не завжди можна визначити, коли й на ґрунті чого вони сформувалися. Особливо це стосується молодих людей з несформованим світоглядом та цінностями.

Свого часу для дисертації "Репрезентація сексуальності в українських медіа" я прочитав чимало наукових статей про вплив соціальних мереж на самооцінку. Наприклад, М. Джонс з Технологічного університету Сіднею (Австралія) у наукових колах розпочала дискусію щодо використання Photoshop та його впливу на поширення "ідеальних образів". Вчена стверджує, що тіло, показане в медіа, і реально існуюче не можуть існувати окремо одне від одного. "Поки що нас оточують медіатіла", — пише Джонс. Це, своєю чергою, може посилювати депресивні симптоми, стверджують Е. Стайс зі Стенфордського університету та С. Бірман з Техаського університету в Остіні (США).

Науковці з Великої Британії та Австралії також довели, що тісна взаємодія з соціальними мережами може мати негативні наслідки для добробут жінок, зокрема:

призводити до погіршення якості сну (Woods and Scott, 2016);

низької самооцінки;

підвищеної тривожності та депресії (Primack, 2017);

незадоволеності своїм зовнішнім виглядом та поганого настрою (Fardouly, 2017).

Окрім того, у них зростає ризик незадоволеності тілом та одержимості схудненням (Hendrickse, 2017).

Також науково підтверджено, що маніпуляції з фільтрами в Instagram підвищують ймовірність того, що люди матимуть ідеалізовані уявлення про інших (Hendrickse, 2017, Sheldon and Bryant, 2016). І чим більше часу ми проводимо в соціальних мережа, тим більше виникає негативних наслідків (Tiggemann and Slater, 2013; Hendrickse, 2017; Holland and Tiggemann, 2017).

Поставте собі одне питання

Усе це не означає, що потрібно закритися від світу й жити, наче у XIX столітті. Просто щоразу, коли берете в руки телефон, аби згаяти час за переглядом випадкового контенту, запитайте себе: "Що мені це дає?".

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.