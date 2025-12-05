Все для дому: українка показала "скарби", які знайшла в секонд-хенді (фото)

Серед товарів з великими знижками жінка, яку звуть Аллою, знайшла вінчик для хліба, кошики, які можна прикріпити до стіни, комбінезон, вінтажну рамочку на фото, лампи, іграшковий поїзд та безліч інших цікавих речей.

Українка Алла, яка вже понад 10 років живе в США, завела власний блог, де розповідає про будні "без фільтрів і глянцю", а також ділиться лайфхаками та знахідками у секонд-хендах. Що їй вдалось знайти у комісійному магазині, — читайте у матеріалі Фокусу.

Скарби у секонд-хенді

"Приїхала в мій улюблений магазин — Goodwill. Не знаю, чи видно. Моя перша знахідка сьогодні — вінчик для хліба всього за $0,99 цента. Ви знаєте, що я люблю пекти хліб, тому беремо", — зазначає авторка відео.

Далі вона показує квітчастий комбінезон вільного крою, але трохи задовгий.

"Мені колір сподобався. Ціна — $6,99 долара. Розмір ніби теж підійшов, але трошки задовгий. Не знаю, брати чи не брати", — роздумує жінка у кадрі, позуючи перед дзеркалом.

Відео дня

Після цього Алла знайшла металеві кошики, які можна вішати на стіну, золотисту вінтажну рамочку за $1,99, лампу за $5,99, а також вінтажний різдвяний поїзд у пакуванні за $7,99.

Алла знайшла лампи за $5,99 Фото: Instagram

"Ще побачила отакі кольорові місткості за $3,99, але я їх не взяла. Чесно, зараз дивлюся і трохи жалію", — додає вона.

Врешті-решт, остання покупка, яку зробила автора: дитяче взуття за $3,50 від бренду Vens.

Що пишуть люди?

Глядачі почали ділитися думками в розділі коментарів.

"Я в Goodwill здаю свій старий одяг, щоб інші носили, але ніколи там нічого не купувала", — написала одна з учасниць обговорення. Інша додала: "Чекаємо поїзд під ялинкою. Класний". Ще одна зауважила: "Суперові речі, за копійки!".

Українка показала речі, які знайшла на секонді Фото: Instagram

"Я колись була в "Маршал", здається. Скільки тоді нагребла. Нові речі за копійки. У Києві такого немає, хіба що є мисливці за секондом, але то їхня робота, вони знають, що, де і коли".

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Взуття із секонд-хенду: як вибрати, щоб не втратити гроші.

Мисливиця за скарбами, яку звуть Зоряна, розповіла про свій вдалий візит до одного із секонд-хендів. У магазині вживаних речей також продавали різноманітні аксесуари, зокрема прикраси на вагу.

Також ми писали, що є одяг, який у подібних магазинах купувати не слід. Краще витратити більше часу на пошуки, але не знайти якісну та безпечну річ.