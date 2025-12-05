Все для дома: украинка показала "сокровища", которые нашла на секонд-хенде (фото)

Среди товаров с большими скидками женщина, которую зовут Аллой, нашла венчик для хлеба, корзины, которые можно прикрепить к стене, комбинезон, винтажную рамочку на фото, лампы, игрушечный поезд и множество других интересных вещей.

Украинка Алла, которая уже более 10 лет живет в США, завела собственный блог, где рассказывает о буднях "без фильтров и глянца", а также делится лайфхаками и находками в секонд-хендах. Что ей удалось найти в комиссионном магазине, — читайте в материале Фокуса.

Сокровища на секонд-хенде

"Приехала в мой любимый магазин — Goodwill. Не знаю, видно ли. Моя первая находка сегодня — венчик для хлеба всего за $0,99 цента. Вы знаете, что я люблю печь хлеб, поэтому берем", — отмечает автор видео.

Далее она показывает цветастый комбинезон свободного кроя, но немного длинноватый.

"Мне цвет понравился. Цена — $6,99 доллара. Размер вроде тоже подошел, но немножко длинноват. Не знаю, брать или не брать", — размышляет женщина в кадре, позируя перед зеркалом.

После этого Алла нашла металлические корзины, которые можно вешать на стену, золотистую винтажную рамочку за $1,99, лампы за $5,99, винтажный рождественский поезд в упаковке за $7,99.

Алла нашла лампы за $5,99 Фото: Instagram

"Еще увидела вот такие цветные емкости за $3,99, но я их не взяла. Честно, сейчас смотрю и немного жалею", — добавляет она.

В конце концов, последняя покупка, которую сделала автора: детская обувь за $3,50 от бренда Vens.

Что пишут люди?

Зрители начали делиться мнениями в разделе комментариев.

"Я в Goodwill сдаю свою старую одежду, чтобы другие носили, но никогда там ничего не покупала", — написала одна из участниц обсуждения. Другая добавила: "Ждем поезд под елкой. Классный". Еще одна заметила: "Суперские вещи, за копейки!".

Украинка показала вещи, которые нашла на секонде Фото: Instagram

"Я когда-то была в "Маршал", кажется. Сколько тогда нагребла. Новые вещи за копейки. В Киеве такого нет, разве что есть охотники за секондом, но это их работа, они знают, что, где и когда".

