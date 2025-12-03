Точна копія із СРСР: чому всі сміються з ялинкових прикрас від дизайнера Dior (фото)

Креативний директор Dior та засновник бренду JW Anderson Джонатан Андерсон запустив продаж вінтажних новорічних прикрас, які викликали жваве обговорення в соціальних мережах.

Джонатан Андерсон представив колекцію вінтажних ялинкових прикрас, які нагадали користувачам радянські іграшки. Фото з’явилися на офіційній сторінці бренду. Користувачі відразу помітили схожість з ялинковими іграшками, які штампували в СРСР. Фокус також звернув на це увагу.

Джонатан Андерсон представив колекцію вінтажних ялинкових прикрас Фото: Instagram

За словами Андерсона, який нещодавно здобув титул "Дизайнер року" на Fashion Awards, всі прикраси є автентичними виробами з різних європейських країн.

Старі-нові ялинкові іграшки

Дизайнер підкреслив, що кожна іграшка унікальна та має свою історію. Команда бренду ретельно відбирала експонати вручну, після чого вони стали доступними для покупки на офіційному сайті JW Anderson.

Відео дня

Вартість однієї прикраси становить близько 4 тисяч гривень, тоді як набори з трьох іграшок коштують від 16 до 22 тисяч гривень.

Відгуки аудиторії

Публікація з новорічними прикрасами привернула увагу аудиторії, яка впізнала в них знайомі з дитинства іграшки. Дехто жартома зауважив, що це виглядає так, ніби дизайнер відвідав комору їхньої бабусі.

"Гарні радянські прикраси";

"У мене цілий підвал повний таких, я знав, що їхній час прийде!";

Коментарі користувачів мережі Фото: Instagram

"Радянські вінтажні прикраси найгарніші. З дитинства я зберігаю їх усі та щороку вішаю на ялинку. Де ти їх взяв?";

"Це точні копії ялинкових прикрас радянських часів, які легко можна було знайти в кожній радянській родині".

