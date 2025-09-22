Дизайнерка інтер'єрів розповіла про 3 помилки, які видають людей без смаку (фото)

Поради дизайнерів часто допомагають уникнути помилок, що роблять інтер’єр незручним чи недовговічним. Експертка з оформлення житла пояснила, які рішення у декорі найчастіше виявляються хибними та як їх замінити.

Related video

При оформленні житла легко зробити хибний вибір, який зіпсує інтер’єр або коштуватиме додаткових витрат. Британська дизайнерка Клер Фолкнер в TikTok поділилася трьома головними помилками, яких варто уникати, пише The Sun.

Помилки в дизайні інтер'єрів

Килими замалого розміру

Першою вона назвала килими, що не відповідають розміру кімнати. За словами експертки, занадто маленький килим виглядає так, ніби "плаває" у просторі, а не створює гармонійну композицію. До того ж його доводиться постійно поправляти. У вітальні, підкреслює дизайнерка, килим має заходити під ніжки дивана та журнального столика. Якщо ж великого килима немає, можна скласти композицію з кількох менших.

Тематичні кімнати

Третя поширена хиба — кімнати з єдиною тематикою. За словами дизайнерки, діти часто просять "принцесині" чи "супергеройські" інтер’єри, але захоплення швидко минає. Фолкнер наводить приклад із власного досвіду: її син хотів Lego-кімнату, але замість цього вона обрала спокійну синьо-жовту палітру та додала кілька аксесуарів із Lego, які легко замінити.

Дитяча тематична кімната Фото: з відкритих джерел

Освітлення

Другою помилкою Клер називає суцільні ряди точкових світильників на стелі. Вона радить використовувати освітлення різних типів: підвісні лампи, настільні та підлогові світильники.

На думку дизайнерки, головне правило в оформленні оселі — це створювати простір, у якому ви почуваєтеся щасливими.

Після публікації її порад користувачі TikTok почали ділитися власним досвідом. Хтось зізнався, що теж має "плаваючий килим", інші ж пожартували про "злітну смугу зі спотлайтів" у коридорі. Дехто погодився з думкою щодо тематичних кімнат і розповів, як шукав баланс між дитячими побажаннями та практичністю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Експерт з інтер'єрів Ніколас Фейрфорд поділився п'ятьма найпотворнішими помилками в дизайні, яких британці припускаються у своїх домівках.

Гостьова кімната в королівському стилі здивувала соцмережі.

Крім того, Леся Нікітюк показала, де живе з коханим і маленьким сином. Простір зірки розроблений у світлих тонах і компактно облаштований меблями.