Спальня із секретом: гостьова кімната в королівському стилі здивувала соцмережі (відео)

Сімейний портрет у стилі монархів став головною деталлю інтер'єру. Нетрадиційний вибір в оформленні гостьової кімнати викликав бурю емоцій у користувачів соцмереж.

Related video

Користувачка TikTok Джен Вілсон (@genswilson) поділилася відео з будинку своєї сестри, де в гостьовій спальні над ліжком висить великий "королівський портрет" господині та її чоловіка.

На малюнку пара зображена в розкішному вбранні монархів: хутряні мантії до підлоги, блискучі корони й тронний зал на задньому плані. Кліп набрав уже понад 844 000 переглядів, а глядачі назвали таку деталь інтер'єру водночас дивною і геніальною.

Коментатори не стримували емоцій:

"Відмінне застосування свободи волі";

"Це єдиний правильний спосіб витрачати свої зароблені гроші";

"Нагадує гостям, чий це будинок";

"Прикольно! І трохи тривожно".

Дехто поділився особистим досвідом, помітивши, що подібні портрети висять і в їхніх батьків чи знайомих, найчастіше саме в гостьових спальнях.

Чому "королівські портрети" стали трендом

Традиція позувати в монарших образах сягає корінням у Європу раннього Нового часу, коли портретний живопис був способом підкреслити статус і владу. Сьогодні ж цей жанр отримав іронічне продовження. Компанії на кшталт Turn Me Royal пропонують перетворити звичайну фотографію на картину в стилі старовинних королівських портретів.

Можна замовити сучасну версію такого портрета — у вигляді цифрової картинки або надрукованого на полотні зображення. Це стало популярним подарунком і незвичним елементом інтер'єру, який поєднує в собі гумор і атмосферу "старовинної величі".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розповіла про плюси і мінуси життя на парусній яхті. Художниця з Флориди Сара Бартлетт змінила незвичайне житло на ще більш нестандартне. Дівчина переїхала жити на вітрильну яхту разом з нареченим і надихається безлюдними островами.

Також стало відомо, що пара купила 400-річний будинок і випадково знайшла те, про що не знали навіть минулі власники. Під час робіт на ділянці екскаватор випадково зрушив землю, і під цегляною кладкою пара помітила круглий контур.