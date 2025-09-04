Спальня с секретом: гостевая комната в королевском стиле удивила соцсети (видео)
Семейный портрет в стиле монархов стал главной деталью интерьера. Нетрадиционный выбор в оформлении гостевой комнаты вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.
Пользовательница TikTok Джен Уилсон (@genswilson) поделилась видео из дома своей сестры, где в гостевой спальне над кроватью висит большой "королевский портрет" хозяйки и ее мужа.
На рисунке пара изображена в роскошных нарядах монархов: меховые мантии до пола, сверкающие короны и тронный зал на заднем плане. Клип набрал уже более 844 000 просмотров, а зрители назвали такую деталь интерьера одновременно странной и гениальной.
Комментаторы не сдерживали эмоций:
- "Отличное применение свободы воли";
- "Это единственный правильный способ тратить свои заработанные деньги";
- "Напоминает гостям, чей это дом";
- "Прикольно! И немного тревожно".
Некоторые поделились личным опытом, заметив, что подобные портреты висят и у их родителей или знакомых, чаще всего именно в гостевых спальнях.
Почему "королевские портреты" стали трендом
Традиция позировать в монарших образах уходит корнями в Европу раннего Нового времени, когда портретная живопись была способом подчеркнуть статус и власть. Сегодня же этот жанр получил ироничное продолжение. Компании вроде Turn Me Royal предлагают превратить обычную фотографию в картину в стиле старинных королевских портретов.
Можно заказать современную версию такого портрета — в виде цифровой картинки или напечатанного на холсте изображения. Это стало популярным подарком и необычным элементом интерьера, который сочетает в себе юмор и атмосферу "старинного величия".
