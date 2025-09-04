Спальня с секретом: гостевая комната в королевском стиле удивила соцсети (видео)

Семейный портрет в стиле монархов стал главной деталью интерьера. Нетрадиционный выбор в оформлении гостевой комнаты вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.

Related video

Пользовательница TikTok Джен Уилсон (@genswilson) поделилась видео из дома своей сестры, где в гостевой спальне над кроватью висит большой "королевский портрет" хозяйки и ее мужа.

На рисунке пара изображена в роскошных нарядах монархов: меховые мантии до пола, сверкающие короны и тронный зал на заднем плане. Клип набрал уже более 844 000 просмотров, а зрители назвали такую деталь интерьера одновременно странной и гениальной.

Комментаторы не сдерживали эмоций:

"Отличное применение свободы воли";

"Это единственный правильный способ тратить свои заработанные деньги";

"Напоминает гостям, чей это дом";

"Прикольно! И немного тревожно".

Некоторые поделились личным опытом, заметив, что подобные портреты висят и у их родителей или знакомых, чаще всего именно в гостевых спальнях.

Почему "королевские портреты" стали трендом

Традиция позировать в монарших образах уходит корнями в Европу раннего Нового времени, когда портретная живопись была способом подчеркнуть статус и власть. Сегодня же этот жанр получил ироничное продолжение. Компании вроде Turn Me Royal предлагают превратить обычную фотографию в картину в стиле старинных королевских портретов.

Можно заказать современную версию такого портрета — в виде цифровой картинки или напечатанного на холсте изображения. Это стало популярным подарком и необычным элементом интерьера, который сочетает в себе юмор и атмосферу "старинного величия".

Ранее Фокус сообщал, что девушка рассказала о плюсах и минусах жизни на парусной яхте. Художница из Флориды Сара Бартлетт сменила необычное жилье на еще более нестандартное. Девушка переехала жить на парусную яхту вместе с женихом и вдохновляется необитаемыми островами.

Также стало известно, что пара купила 400-летний дом и случайно нашла то, о чем не знали даже прошлые владельцы. Во время работ на участке экскаватор случайно сдвинул землю, и под кирпичной кладкой пара заметила круглый контур.