Дизайнер интерьеров рассказала о 3 ошибках, которые выдают людей без вкуса (фото)

Советы дизайнеров часто помогают избежать ошибок, которые делают интерьер неудобным или недолговечным. Эксперт по оформлению жилья объяснила, какие решения в декоре чаще всего оказываются ошибочными и как их заменить.

При оформлении жилья легко сделать ошибочный выбор, который испортит интерьер или будет стоить дополнительных расходов. Британский дизайнер Клэр Фолкнер в TikTok поделилась тремя главными ошибками, которых стоит избегать, пишет The Sun.

Ошибки в дизайне интерьеров

Ковры слишком маленького размера

Первой она назвала ковры, которые не соответствуют размеру комнаты. По словам эксперта, слишком маленький ковер выглядит так, будто "плавает" в пространстве, а не создает гармоничную композицию. К тому же его приходится постоянно поправлять. В гостиной, подчеркивает дизайнер, ковер должен заходить под ножки дивана и журнального столика. Если же большого ковра нет, можно составить композицию из нескольких меньших.

Тематические комнаты

Третий распространенный недостаток — комнаты с единой тематикой. По словам дизайнера, дети часто просят "принцессы" или "супергеройские" интерьеры, но увлечение быстро проходит. Фолкнер приводит пример из собственного опыта: ее сын хотел Lego-комнату, но вместо этого она выбрала спокойную сине-желтую палитру и добавила несколько аксессуаров из Lego, которые легко заменить.

Детская тематическая комната Фото: из открытых источников

Освещение

Второй ошибкой Клэр называет сплошные ряды точечных светильников на потолке. Она советует использовать освещение разных типов: подвесные лампы, настольные и напольные светильники.

По мнению дизайнера, главное правило в оформлении дома — это создавать пространство, в котором вы чувствуете себя счастливыми.

После публикации ее советов пользователи TikTok начали делиться собственным опытом. Кто-то признался, что тоже имеет "плавающий ковер", другие же пошутили о "взлетной полосе из спотлайтов" в коридоре. Некоторые согласились с мнением о тематических комнатах и рассказали, как искали баланс между детскими пожеланиями и практичностью.

