Точная копия из СССР: почему все смеются над елочными украшениями от дизайнера Dior (фото)

Креативный директор Dior и основатель бренда JW Anderson Джонатан Андерсон запустил продажу винтажных новогодних украшений, которые вызвали оживленное обсуждение в социальных сетях.

Джонатан Андерсон представил коллекцию винтажных елочных украшений, которые напомнили пользователям советские игрушки. Фото появились на официальной странице бренда. Пользователи сразу заметили сходство с елочными игрушками, которые штамповали в СССР. Фокус также обратил на это внимание.

Джонатан Андерсон представил коллекцию винтажных елочных украшений Фото: Instagram

По словам Андерсона, который недавно получил титул "Дизайнер года" на Fashion Awards, все украшения являются аутентичными изделиями из разных европейских стран.

Старые-новые елочные игрушки

Дизайнер подчеркнул, что каждая игрушка уникальна и имеет свою историю. Команда бренда тщательно отбирала экспонаты вручную, после чего они стали доступны для покупки на официальном сайте JW Anderson.

Відео дня

Стоимость одного украшения составляет около 4 тысяч гривен, тогда как наборы из трех игрушек стоят от 16 до 22 тысяч гривен.

Отзывы аудитории

Публикация с новогодними украшениями привлекла внимание аудитории, которая узнала в них знакомые с детства игрушки. Некоторые в шутку заметили, что это выглядит так, будто дизайнер посетил кладовку их бабушки.

"Красивые советские украшения";

"У меня целый подвал полон таких, я знал, что их время придет!";

Комментарии пользователей сети Фото: Instagram

"Советские винтажные украшения самые красивые. С детства я храню их все и каждый год вешаю на елку. Где ты их взял?";

"Это точные копии елочных украшений советских времен, которые легко можно было найти в каждой советской семье".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Их время уже ушло: мэтр моды назвал 4 вида обуви, которую лучше оставить в прошлом.

Дизайнер интерьеров рассказала о 3 ошибках, которые выдают людей без вкуса.

Украинский стилист Маргарита Мурадова обвинила Андре Тана в том, что тот "украл" ее рассказ о трендах Миланской недели моды.