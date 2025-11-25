"Я не плачу за аренду, ведь живу бесплатно на круизном лайнере, но есть нюанс"

Мечта о бесплатных путешествиях по миру стала реальностью для певицы Эбби МакКинлей из США, которая получила оплачиваемую работу на круизном лайнере. Девушка не только отказалась от оплаты аренды, но и получила в свое распоряжение собственную просторную каюту.

Эбби поделилась обзором своего жилья, удивляя подписчиков неожиданным уровнем комфорта и площадью. Она получила контракт как артистка, что позволяет ей путешествовать по миру в течение шести месяцев, не платя за проживание. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

Жизнь на круизном лайнере

"Я не плачу за аренду, поскольку живу бесплатно на круизном лайнере, но есть нюанс", — делится она в своих роликах.

Каюта, которая стала жилищем Эбби на ближайшее время, оказалась значительно больше, чем ожидали зрители. Там расположена полноценная двуспальная кровать, есть отдельная ванная комната, небольшая мини-кухня и даже обустроенная гардеробная зона.

В своем видео, которое набрало более 23 тысяч просмотров, артистка написала: "Дом на следующие шесть месяцев — петь, путешествовать по миру и доверять Вселенной".

Что говорит публика?

Зрители были поражены условиями проживания. В комментариях люди пишут:

"Ты сорвала джекпот";

"Никогда не видел такой великолепной комнаты на круизном лайнере";

"Это самая красивая каюта, которую я когда-либо видел".

Эбби подтвердила, что жизнь в море превзошла ее ожидания: "Я от этого в абсолютном восторге, и это лучше, чем я могла себе представить".

Есть минусы

Однако в таком стиле жизни есть свои минусы. Автор перечислила самые большие из них, в частности тотальную изолированность.

"Как бы я ни любила работать на борту, вам приходится многим жертвовать, пропуская свадьбы, дни рождения, иногда даже похороны. Да, иногда вы получаете отпуск для этого, но иногда вы находитесь на другом конце света, и вернуться просто невозможно", — объясняет она.

Эбби подтвердила, что жизнь в море превзошла ее ожидания Фото: TikTok

