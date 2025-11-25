Мрія про безплатні мандри світом стала реальністю для співачки Еббі МакКінлей із США, яка отримала оплачувану роботу на круїзному лайнері. Дівчина не лише відмовилася від оплати оренди, але й отримала у своє розпорядження власну простору каюту.

Еббі поділилася оглядом свого житла, дивуючи підписників несподіваним рівнем комфорту та площею. Вона отримала контракт як артистка, що дозволяє їй подорожувати світом протягом шести місяців, не сплачуючи за проживання. Фокус звернув увагу на її розповідь.

Життя на круїзному лайнері

"Я не плачу за оренду, оскільки живу безплатно на круїзному лайнері, але є нюанс", — ділиться вона у своїх роликах.

Каюта, яка стала помешканням Еббі на найближчий час, виявилася значно більшою, ніж очікували глядачі. Там розташоване повноцінне двоспальне ліжко, є окрема ванна кімната, невелика мінікухня та навіть облаштована гардеробна зона.

У своєму відео, яке набрало понад 23 тисячі переглядів, артистка написала: "Дім на наступні шість місяців — співати, подорожувати світом і довіряти Всесвіту".

Що каже публіка?

Глядачі були вражені умовами проживання. У коментарях люди пишуть:

"Ти зірвала джекпот";

"Ніколи не бачив такої чудової кімнати на круїзному лайнері";

"Це найкрасивіша каюта, яку я коли-небудь бачив".

Еббі підтвердила, що життя у морі перевершило її очікування: "Я від цього в абсолютному захваті, і це краще, ніж я могла собі уявити".

Є мінуси

Однак в такому стилі життя є свої мінуси. Авторка перерахувала найбільші з них, зокрема тотальну ізольованість.

"Як би я не любила працювати на борту, вам доводиться багато чим жертвувати, пропускаючи весілля, дні народження, іноді навіть похорони. Так, іноді ви отримуєте відпустку для цього, але іноді ви перебуваєте на іншому кінці світу, і повернутися просто неможливо", — пояснює вона.

