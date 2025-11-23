Украинка вырастила гранаты у себя на огороде — урожай впечатляет (фото)

Хозяйка показала свой урожай, чем изрядно удивила пользователей социальных сетей. Многие не знали, что в наших широтах можно вырастить этот экзотический фрукт, да еще и в таком количестве.

Женщина рассказала, что кусты граната приносят достаточно много плодов, поэтому можно обеспечить всю семью, посадив три саженца сорта "Гюлоша розовая". Как оказалось, климат на юге Украины позволяет выращивать спелые плоды без химических добавок. Фокус поинтересовался, как это возможно.

Как вырастить гранат?

"14 ноября. Очаков, Николаевская область. Будем собирать наш урожай гранатов. Они уже полностью созрели, вот такие черные и очень вкусные. Ветки переполнены гранатами. Есть большие размеры, есть немного меньше, более красные, более светлые, но все уже полностью созрели. В целом мы собираем именно в ноябре", — делится автор видео.

Кусты граната приносят достаточно много плодов, поэтому можно обеспечить всю семью Фото: TikTok

Далее она разрезала один фрукт, чтобы показать, как он выглядит внутри: темный и очень сладкий.

Хозяйка говорит, что высадила три куста — им уже шесть лет. Однако плодоносить начали на третий год, но в последние годы урожай, по ее словам, "просто огромный".

"Я считаю, что для одной семьи — 2-3 кустика вполне достаточно, чтобы самим полакомиться и угостить родных. Мы гранаты формируем кустом, чтобы можно было держать компактный размер и, если нужно, пригнуть ветви к земле и укрыть, потому что при температуре -12 надземная часть куста может вымерзнуть", — объясняет она.

В конце концов женщина показала, сколько плодов удалось собрать с трех кустов — это несколько ящиков. Некоторые гранаты потрескались, потому что погода летом была дождливой. Их хозяйка планирует переработать на сок, а целые отложит на хранение.

Что пишут зрители?

Зрители в комментариях начали делится своими мыслями. Некоторые даже не знали, что в Украине можно вырастить эти фрукты.

"Я и не знала, что у нас может гранат родиться";

"Это просто в голове не укладывается: шахемы, обстрелы, отключения света, а наши люди собирают гранат. Вы крутые! Как будут саженцы — пишите, я куплю";

"У меня 2 куста. Сорт не знаю. Постоянно вымерзают. Черниговская область";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Я думала, что гранат — это дерево! Даже стыдно стало!";

"Не знаю. В Турции гранаты растут на дереве, а здесь куст".

На последний комментарий автор ответила: "Мы формируем кустом для укрытия на зиму".

