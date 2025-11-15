"В Украине — это сорняк": женщина показала растение, которое за границей продают как деликатес

Марина заметила в одном из норвежских супермаркетов растение, которое в Украине считают сорняком и выбрасывают с огорода. Как оказалось, продавая эту зелень, можно неплохо заработать.

Женщина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала за границу, записала короткое видео. В кадре она показывает разложенные на прилавке пучки портулака — растения, которое в Украине считают сорняком и выбрасывают. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

"Вы будете в шоке. Оно у нас в Украине растет на огородах. Мы его просто вырубаем и выбрасываем. Кто вспомнил? Она стоит, кстати, 35 крон (около 145 грн). Быстро мне на следующий сезон все собираем и выносим. Боже, я в шоке! Я в шоке", — рассказывает автор видео.

Зрители в комментариях начали писать, что это такое. Как оказалось, названий достаточно много и все они разные.

Відео дня

"Портулак";

"Спорыш";

"Портулак очень вкусный. Люблю есть в салатах и просто помытый";

"Портулак, еще та зараза";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Мы просто не понимали, что мы выбрасывали. Ко мне приходил сосед и просил не выбрасывать а отдавать ему, это очень полезно, у кого псориаз";

"О... Мы были бы миллионерами";

"Этот сорняк совсем утки не едят".

В Норвегии портулак продают за 35 крон Фото: TikTok

Это видео за считанные дни собрало десятки тысяч просмотров, много комментариев, репостов и других реакций.

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Людмила Русина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала из Украины в Германию, заявила, что больше не вернется домой. Она начала перечислять преимущества жизни в ЕС, где царит порядок и социальное равенство, а государство поддерживает малообеспеченных людей.

Участница популярного телевизионного шоу "Супермама" похвасталась новым жильем в лагере для беженцев. По ее словам, там есть все необходимое для жизни: кровать, небольшой холодильник, шкаф, рабочий стол, бытовые принадлежности.

Украинская учительница рассказала о собственном опыте переезда из Харькова в Египет после начала полномасштабного вторжения. Из-за недоразумений с семьей своего мужа-иностранца ее жизнь превратилась в ад.